Aujourd'hui l'histoire: trois questions à Jacques Beauchamp 

Pourquoi une émission sur l'histoire?

La direction d'ICI Radio-Canada Première souhaitait avoir une émission sur l'histoire. J'ai eu carte blanche pour la suite. Nous sommes une toute petite équipe: Caroline Morin et André Martineau à la recherche, Mathieu Beauchamp à la réalisation. Notre modèle, c'est pas mal l'émission La marche de l'histoire sur France Inter, à la différence qu'ils sont plus collés sur l'actualité littéraire française, alors que notre modèle est davantage basé sur l'entrevue. C'est à partir de nos entrevues - et de la disponibilité des archives - que nous bâtissons l'émission. C'est plus vivant.

À qui vous adressez-vous?

Je ne suis pas historien. Notre approche est très grand public et je crois que c'est ce qui explique notre popularité. Depuis que j'anime cette émission, qui en est à sa troisième année, j'ai découvert qu'il y a une «planète histoire» composée de passionnés qui écoutent tout ce qui se fait, peu importe le pays. Nous avons donc des auditeurs qui nous écoutent de France, de Suisse, etc. Et il y a le grand public qui est curieux d'apprendre, qui s'intéresse à l'histoire de manière générale. On ratisse très large.

Comment choisissez-vous vos sujets?

Nous jouissons d'une totale liberté, il n'y a aucune contrainte. Des fois, c'est l'actualité qui nous nourrit; d'autres fois, c'est un coup de coeur ou notre instinct. On ne traite pas seulement de la grande histoire; on a déjà fait une émission sur le joueur de hockey Éric Lindros à Québec. Vu la cadence de l'émission, il a fallu construire une famille autour de celle-ci. On travaille avec une banque de collaborateurs: des réguliers comme l'historien André Champagne ou la politologue Karine Prémont ou des amis de l'émission comme l'historien Laurent Turcot. Sinon, on invite des auteurs ou des spécialistes qui s'intéressent à une question précise. Notre souci, c'est d'être intéressant et pertinent.

Les cinq épisodes les plus populaires d'Aujourd'hui l'histoire:

L'île aux cannibales

La chute de Rome

Les filles du roi

L'affaire Marie-Andrée Leclerc

La nuit des longs couteaux