Le 98,5 FM règne toujours, Rythme FM dégringole

Statu quo chez les matinaux

Dans la case horaire de 6 h à 9 h en semaine, les cotes d'écoute de Puisqu'il faut se lever stagnent autour de 30 % des parts, une petite dizaine de points devant Gravel le matin (ICI Première) et tout près de 20 points devant Debout les comiques, du 96,9 CKOI. L'émission matinale de Paul Arcand, celles d'Alain Gravel et de l'équipe de CKOI (Martin Cloutier, Billy Tellier, Tammy Verge et Patrice Bélanger) ont toutes grimpé de quelques fractions de point depuis l'automne dernier. Rythme FM avait perdu de ses parts entre l'automne 2016 et le printemps dernier, mais a su rattraper un peu de terrain depuis (10,5 % à l'automne 2016, 9,3 % au printemps 2017 et 10,6 % cet automne). Le week-end, cependant, c'est sur les ondes d'ICI Première que les auditeurs sont branchés durant la case horaire matinale. En ce qui a trait aux programmes du week-end, malgré une chute de 1,7 point pour l'émission Samedi et rien d'autre de Joël Le Bigot, celle-ci reste la plus écoutée. Il en est de même pour Dessine-moi un dimanche avec Franco Nuovo, qui a quant à elle gagné 3,5 points et demeure ainsi au haut du classement des émissions matinales du dimanche.

Rouge FM s'en sort après un automne houleux dans ses rangs

La station Rouge FM a dû jongler avec un changement majeur sur ses ondes, ayant retiré à l'animateur Éric Salvail la barre de l'émission Éric et les fantastiques, rebaptisée Le retour des fantastiques. Diffusée sur Énergie 94,3 à l'automne 2016 avant d'être mutée à Rouge, l'émission de début de soirée écope d'une baisse de 7000 auditeurs/minute et descend d'un rang au classement des émissions les plus écoutées de sa case horaire, campant maintenant en cinquième position. Le retour des fantastiques ne figure d'ailleurs plus dans le top 40 global des émissions les plus populaires. Rouge FM maintient une place dans tous les tops 5 par case horaire des émissions les plus populaires, à l'exception de la case matinale, d'où Rouge café, devenue On est tous debout (avec Mélanie Maynard et Dominic Arpin), s'est fait éjecter par Le boost!, de la station Énergie 94,3, qui fait ainsi un retour dans le classement. Toutefois, globalement, on ne note aucune rétrogradation majeure chez Rouge FM, qui avait connu un regain de popularité en faisant peau neuve l'été dernier, mais dont l'élan s'essouffle peu à peu depuis (9,1 % des parts en août, 6,2 % en novembre).

Les 10 émissions les plus écoutées

1. Puisqu'il faut se lever 88 580* (+ 1 %)

2. À la semaine prochaine 62 520 (- 19,5 %)

3. Drainville PM 60 170 (- 2,6 %)

4. Isabelle 58 560 (- 2,2 %)

5. Samedi et rien d'autre 55 280 (- 19,2 %)

6. Le Québec maintenant 52 830 (+ 5,4 %)

7. Gravel le matin 50 040 (+ 2 %)

8. Rythme au travail (PM) 49 820 (- 44,8 %)

9. Rythme au travail (AM) 48 130 (- 35,2 %)

10. Mitsou et Jean-Philippe 45 420 (- 44,7 %)

* Nombre moyen d'auditeurs par minute