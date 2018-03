Un remake de The Twilight Zone en préparation

Née de l'esprit de l'auteur et producteur Rod Serling (photo), qui présentait lui-même chaque épisode à l'écran et faisait également office de narrateur, The Twilight Zone a duré cinq saisons, de 1959 à 1964.

New York La chaîne CBS va produire une nouvelle version de la série télé culte The Twilight Zone, avec la collaboration du réalisateur Jordan Peele, remarqué pour son premier long métrage Get Out.

Diffusée pour la première fois sur CBS en 1959, The Twilight Zone a été l'un des pionniers de l'histoire des séries télévisées dramatiques, avec sa musique inquiétante composée par le Franco-Roumain Constant Marius et la spirale en noir et blanc du générique. La série n'avait pas de personnage récurrent et proposait, à chaque épisode, un mélange inédit de fantastique, de science-fiction, de psychologie et de métaphysique, avec une tension dramatique toujours forte. Elle a inspiré nombre de programmes, notamment la série Black Mirror, son héritier le plus évident aujourd'hui à la télévision. The Twilight Zone a vu défiler plusieurs vedettes du cinéma, de Buster Keaton à Robert Redford, en passant par Mickey Rooney, Lee Van Cleef ou William Shatner. Née de l'esprit de l'auteur et producteur Rod Serling, qui présentait lui-même chaque épisode à l'écran et faisait également office de narrateur, la série originelle a duré cinq saisons, de 1959 à 1964. Elle a déjà eu droit à deux remakes, l'un de 1985 à 1989 sur CBS et l'autre en 2002 et 2003 sur la chaîne câblée UPN.

