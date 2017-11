Drainville fait mieux que Dutrizac au 98,5

Pour les 12 premières semaines sondées de l'automne par Numeris, selon nos sources, la case du midi a vu ses parts de marché passer de 14,8 à 17,3% en un an chez les 25-54 ans, la donnée la plus importante au privé, et de 19,5 à 20,2% chez les deux ans et plus.

En comparaison, ICI Radio-Canada Première obtient 4,7% pour les 25-54 ans et 9,6% pour les deux ans et plus, dans la même case horaire.