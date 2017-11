 Marc Labrèche et Anne Dorval de retour à la radio 

Chantal Guy

Si vous aimiez les petites chansons et les sympathiques délires de Marc Labrèche et d'Anne Dorval à la radio, vous serez heureux d'apprendre qu'ils seront de retour pour cinq nouvelles émissions de C'est le plus beau jour de ma vie à ICI Radio-Canada Première.