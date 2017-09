 KOZE.TV: une chaîne et des webséries 100 % humour 

Créée par l'agence créative KŌZĒ, la chaîne spécialisée ne fera que de l'humour, et ce, en diffusant du contenu original. Les quatre fondateurs, le producteur Vincent Chabot et les réalisateurs Pierre-Luc Miville, Patrick St-Martin et Sébastien St-Martin, ont signé plusieurs concepts publicitaires, notamment ceux de François Bellefeuille et de Phil Roy. Ils ont mené leur entreprise de création à un niveau supérieur avec la production de webséries originales. «On avait décidé de le faire coûte que coûte, explique Vincent Chabot, président-directeur général de KŌZĒ. On croyait en nos idées et on avait vraiment envie de les concrétiser, donc on a investi dans chacune de ces séries-là pour les produire et les diffuser sur le web.»

L'humour occupait déjà une place importante dans les multiples projets de l'agence, créée il y a deux ans. «Les humoristes et les entreprises avec qui on travaillait nous ont donné l'occasion d'ajouter notre input», raconte Vincent.

«On a eu une grande liberté de création et les gens se sont ensuite mis à nous approcher non seulement pour produire, mais aussi pour réaliser.»

Les quatre associés avaient dès le départ l'ambition de diffuser du contenu de leur cru sur leur propre chaîne. Ils ont commencé par se mettre eux-mêmes en scène. «On s'est vite rendu compte que nos concepts étaient bons avec nous dedans, mais qu'ils seraient encore meilleurs si on y joignait les humoristes avec qui on travaillait déjà», ajoute Vincent, en riant.

Enthousiasme

Les artistes qu'ils ont pressentis ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. «Il y en a beaucoup que ça intéresse, faire des séries, et qui ont vraiment plein de projets, atteste Patrick St-Martin, réalisateur des Prodiges. Souvent, les humoristes pensent que c'est inaccessible de faire ce genre de chose.» De fil en aiguille, quatre séries originales créées exclusivement pour la nouvelle chaîne ont vu le jour. «On a entamé le processus en avril dernier, mais il nous reste des tournages à faire, on va continuer graduellement», rapporte Vincent.

Au lancement, hier, étaient présents: Julien Lacroix, Simon Gouache, Philippe Laprise, Adib Alkhalidey, Pierre-Luc Pomerleau et Didier Lambert, entre autres. Ils font partie de la brochette d'humoristes mis en vedette dans la première fournée de séries présentées par KOZE.TV. Les projets ne s'arrêtent pas là. Si tout va bien, l'équipe voudrait continuer de produire le contenu lancé hier, mais aussi créer de nouveaux concepts. «Ça a vraiment été un charme de faire tout ça, témoigne Patrick. Tant qu'on pourra continuer de produire, on va le faire.»