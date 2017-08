Cogeco lance une nouvelle application mobile

Cogeco lancera aujourd'hui Cogeco Live, une toute nouvelle application mobile sur laquelle seront rassemblées toutes les stations appartenant au réseau et où l'on retrouvera également des podcasts originaux, des listes de lecture et même un jeu réservé aux utilisateurs les plus assidus.

Ayant rejoint le groupe l'automne dernier, Luc Tremblay, vice-président, stratégie numérique, de Cogeco et directeur général de The Beat 92,5 FM, a été chargé de mettre sur pied l'application Cogeco Live dans le but de prolonger l'expérience des auditeurs avec les stations du réseau.

«On voulait aller plus loin que de l'écoute d'émissions de radio en streaming. On a donc travaillé avec la firme de jeux vidéo mobiles Behaviour, qui nous a soumis l'idée d'introduire une mécanique de jeu et de fidélisation dans l'application.»

Après avoir téléchargé l'application, les utilisateurs sont invités à déterminer leur station préférée, puis à sélectionner leurs centres d'intérêt. «L'usager est au centre de l'expérience et aura son propre fil d'actualité personnalisé. On lui propose l'ensemble de nos contenus de toutes nos stations, et il va pouvoir choisir lui-même. Le moteur d'intelligence artificielle va ensuite s'ajuster selon sa consommation», souligne Luc Tremblay.

Afin d'augmenter l'interactivité avec les usagers, il sera maintenant possible, à partir de l'application, de consulter la liste des chansons jouées en ondes, de répondre à des sondages et d'envoyer des messages textes ou vocaux aux animateurs des émissions.

Les auditeurs pourront également avoir accès à une section où se retrouveront non seulement les segments d'émissions qu'ils souhaitent réécouter, mais aussi des podcasts originaux.

«On a aussi créé un environnement Sur demande qui reprend un peu l'architecture de Netflix pour retrouver des audios, avec les catégories "Les plus populaires", "Par émissions", etc. On va aussi y retrouver des podcasts originaux comme Inspiration inc. sur les jeunes entrepreneurs à CKOI et les femmes entrepreneures au 98,5 FM. On commence à produire du contenu original. Dany Dubé va faire un podcast quotidien sur le Canadien. Tout le monde veut participer! Le rêve serait de faire un podcast comme Serial! Ils sont rendus à 130 millions d'écoutes, la tendance est très lourde aux États-Unis», précise le vice-président, stratégie numérique, de Cogeco.