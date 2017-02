 David Hockney redessine le logo du tabloïd The Sun 

L'artiste contemporain David Hockney a redessiné le logo du tabloïd britannique The Sun le temps d'un numéro vendredi, l'habillant d'un soleil et d'ombres, avant une vaste rétrospective de son oeuvre à Londres.

«J'étais ravi qu'on me le demande. Une fois que j'ai pensé à l'idée, ça ne m'a pas pris longtemps. Le soleil et The Sun, j'adore», a expliqué l'artiste de 79 ans au quotidien le plus vendu en Grande-Bretagne à propos de ce logo temporaire, réalisé à l'aide d'une application sur son iPad.

«Quand je peins, j'ai l'impression d'avoir 30 ans, mais quand j'arrête, je me sens plus vieux», a ajouté le Britannique, précisant peindre «tous les jours».

En octobre, Hockney a présenté à la Foire du livre de Francfort un énorme ouvrage de 500 pages retraçant son oeuvre, tiré à 10 000 exemplaires. Une rétrospective lui sera consacrée au musée londonien de la Tate Gallery, à compter du 9 février.

Une de ses oeuvres les plus connues est A Bigger Splash, qui représente une piscine juste après un plongeon.