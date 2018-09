Rentrée littéraire québécoise: cinq polars attendus

Cet automne, les amateurs de thrillers pourront retrouver quelques séries populaires et leurs héros favoris.

Meurtre à la hache

Polar historique et sixième volet des aventures du journaliste Joseph Laflamme et de ses amis qui visitent un cirque et son musée des curiosités.

Parmi les artefacts exposés se trouve la hache avec laquelle Adolphus Dewey a tué sa femme en 1833. Le soir de cette visite, un couple est retrouvé assassiné et la hache a disparu...

L'enquête de Laflamme parmi les forains lui révèle un univers étrange, aux nombreux secrets.

Adolphus. Hervé Gagnon. Libre Expression.

Parution: septembre