Polars: les crimes de la rentrée

Dans les brumes de la lagune

L'île de Sant'Erasmo est un lieu de villégiature où le commissaire Brunetti, qui souffre de surmenage, compte bien passer quelques jours paisibles dans une superbe villa en dégustant la cuisine locale. Mais le gardien de la villa disparaît lors d'un violent orage et Brunetti prend l'affaire en main. Ce faisant, il va rouvrir d'anciennes blessures et révéler des secrets scandaleux dissimulés dans les brumes de la lagune.

Les disparus de la lagune. Donna Leon. Calmann-Lévy.

Parution: octobre.

Shakespeare en roman noir

Polar le plus attendu de cette rentrée littéraire, Macbeth, de Jo Nesbø, est une adaptation magistrale en roman noir de l'une des plus célèbres pièces de Shakespeare! L'action se passe en 1970 dans une ville industrielle (jamais nommée) où la force de police locale, dirigée par le chef Duncan, combat les barons de la drogue, parmi lesquels Hecate, qui compte bien éliminer la concurrence. Pour ce faire, elle va manipuler l'ambitieux et fourbe inspecteur Macbeth qui convoite le poste de Duncan. Il y aura des morts...

Macbeth. Jo Nesbø. Gallimard, Série noire.

Parution: octobre.