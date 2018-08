Il est comment, le nouveau Zadie Smith?

Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne de couleur se retrouve en Afrique et juge les moeurs avec ses yeux d'Occidentale? Que signifie réussir sa vie?

Ce sont quelques-unes des questions soulevées par Zadie Smith dans Swing Time.

À travers la vie de ces deux jeunes femmes et de la galerie de personnages féminins du roman, l'auteure de White Teeth et de l'inoubliable NW poursuit ses réflexions sur le racisme, le féminisme, l'immigration et l'exclusion. Sans aucune complaisance, et avec l'ironie qu'on lui connaît, Zadie Smith aborde avec intelligence et finesse des questions complexes. Ses personnages sont multidimensionnels, imprévisibles, vulnérables, pas toujours sympathiques, mais néanmoins attachants. Bref, Zadie Smith est encore et toujours pertinente et incontournable.

Swing Time. Zadie Smith. Du monde entier (Gallimard). Parution: septembre.