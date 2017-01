Trente histoires pour l'hiver

> Abattre la bête de David Goudreault (Librex) - Avril

La fin attendue de cette trilogie coup-de-poing du slameur David Goudreault, après La bête à sa mère et La bête et sa cage, où truculence et noirceur se côtoient. On y retrouve le même personnage principal, toujours en quête de sa mère, dans une conclusion où le pire peut toujours arriver.

> Taqawan d'Éric Plamondon (Le Quartanier) - Avril

À partir d'un événement survenu en 1981, soit une descente de la Sûreté du Québec sur la réserve mi'gmaq de Restigouche, le génial auteur de la trilogie 1984 change de registre et raconte une «histoire de pêche et d'affrontement», entre passé et présent.

> Amqui d'Éric Forbes (Héliotrope) - Avril

On aime bien la collection noire de la maison d'édition Héliotrope. Ce premier roman, qui se déroule dans la vallée de la Matapédia et où un ex-libraire se transforme en tueur en série, semble sanglant et noir à souhait.