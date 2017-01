Relire Nelly Arcan

Putain (Seuil, 2001)

Le roman par lequel tout a commencé, la célébrité comme l'ambiguïté, puisque Arcan a pratiqué un temps le métier d'escorte. Dans un style féroce et maîtrisé, l'écrivaine analyse en profondeur tout ce qui traverse la prostitution et que personne n'ose dire. Le roman a été en lice pour les prix Femina et Médicis.

Folle (Seuil, 2004)

Dans ce deuxième roman, la narratrice détaille une intense relation amoureuse qui s'est avérée un échec. Tout y passe: la jalousie maladive, le désir infini de plaire et d'être l'unique dans les yeux de l'autre, la pornographie, l'avortement, le suicide, les quiproquos du couple et de l'écriture. A aussi été en lice pour le Femina.