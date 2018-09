Rentrée littéraire québécoise: on attend aussi...

Valeurs sûres

> Archives de la joie - Petit traité de métaphysique animale. Jean-François Beauchemin. Québec Amérique.

L'auteur aime les animaux qui lui permettent de réfléchir et d'exister pleinement, quelque part entre la réalité et la page, le début et la fin de la vie.

En librairie

> Un poignard dans un mouchoir de soie. Robert Lalonde. Boréal.

L'histoire d'un trio improbable - un professeur retraité, une comédienne et un sans-abri - qui n'est pas tout à fait «amoureux» malgré les apparences.

En librairie

> Les écrivements. Matthieu Simard. Alto.

Écrivain de grande compassion, l'auteur se penche cette fois sur la mémoire, celle qu'il nous reste, qu'on a perdue, dont on ne veut plus.

Parution: 25 septembre

> Cadillac. Biz. Leméac.

La quête d'un ex-joueur de hockey pour retrouver son ancêtre est le prétexte pour un éloge de la survivance d'un peuple par l'entremise de son sport national.

Parution: octobre

> Vingt-trois secrets bien gardés. Michel Tremblay. Leméac.

D'autres souvenirs dans la veine de Conversation avec un enfant curieux, mais écrits cette fois à la troisième personne.

Parution: 17 octobre

> L'innocent. Sergio Kokis. Lévesque.

L'auteur aborde ici un sujet des plus délicats et aussi vieux que le monde, selon lui: la pédophilie au sein de l'Église.

Parution: 23 octobre