Lula Carballo: de l'Uruguay à Marjo

Quand le FIL a offert à Lula Carballo de monter sur scène pour lire son livre, elle a refusé. Elle estime que ce n'est pas sa place, qu'elle préfère laisser à une professionnelle, la comédienne Laetitia Isambert. Cette timidité est liée aussi à l'accent espagnol qu'elle a conservé. Née en Uruguay, arrivée au Québec à l'âge de 15 ans, elle est tombée amoureuse de la culture québécoise, sa littérature et sa musique, et plus particulièrement de la chanteuse Marjo.

«Encore aujourd'hui, je garde une passion pour Marjo, confie-t-elle. Quand je l'ai entendue parler pour la première fois dans une entrevue, je me suis dit: "J'adore cette femme, un jour, je vais parler le français comme elle". Elle incarnait pour moi quelque chose de très vrai, de sincère. Ça m'interpelle quand je rencontre des personnes très intenses et hors du commun.»

Il n'y a pas de hasard. Marjo rappelle à Lula sa flamboyante grand-mère, à qui son premier livre est dédié.

«Je l'ai même dit une fois à Marjo qu'elle était comme ma grand-mère, qui, si elle était montée sur scène, aurait été une femme comme ça. Belle, incarnée, avec une rage de vivre.»

Cette grand-mère était une excentrique, excessive, qui a fortement marqué Lula, d'autant plus qu'elle est morte à 54 ans alors que l'écrivaine n'avait que 8 ans. «Je n'ai connu d'elle que son côté lumineux», explique Carballo, qui a découvert ensuite que la grand-mère avait ruiné la famille et qu'elle devait de l'argent à tout le monde. «C'était une femme paradoxale, qui aimait la musique, danser, faire la fête, le vernis à ongles, qui était une artiste dans l'âme. J'ai découvert après un autre aspect de sa vie, son endettement, et que personne ne l'aimait vraiment...»