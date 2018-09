Le roman caché de Marie Laberge

Une voix à l'oreille

Il y a donc eu cette idée de marquer les 10 ans de cette oeuvre en publiant les 156 lettres (78 pour les lectrices, 78 pour les lecteurs): «Sauf que mettre les lettres dans un livre, ça faisait un peu plate. Ça n'allait pas avec ce que Martha avait fait. Martha avait créé un lien particulier. Et c'est là que je me suis demandé ce que nous pourrions faire pour continuer ce lien particulier... Et je me suis dit : une voix à l'oreille!», dit Marie Laberge.

Dès demain, Des nouvelles de Martha sera ainsi offert en version audio. C'est la voix de Marie Laberge, qui est aussi comédienne, que nous entendons.

Et qui est Martha? Une femme, fleuriste de profession, dont la fille cadette vient de quitter le nid familial pour voler de ses propres ailes.

«Elle avait immolé sa vie sur l'autel de la moman! Et puis là, elle sort du bureau et s'aperçoit que personne ne l'attend à la maison. Ça, c'est la liberté! Et elle saisit l'occasion.»

Comme pour tous ses personnages, Marie Laberge ne savait pas où Martha s'en allait: «Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ça peut d'ailleurs me rendre assez inquiète.»

Elle poursuit: «Je savais que sa vie pivoterait. Ce que je ne savais pas, c'est si elle était capable de bien pivoter avec elle», dit sa créatrice, qui a ainsi écrit les bouleversements intimes de Martha pendant trois ans.

Marie à la mer

En octobre, Marie Laberge partira seule dans le Maine où une magnifique maison blanche avec vue sur l'océan l'attend. Elle y travaillera pendant trois mois sur deux projets, dont l'un pourrait être un film ou une série télé.

Même le théâtre l'intéresse toujours. Elle compte d'ailleurs remonter un jour sur les planches pour «une dernière fois» avec quelque chose de «très particulier».

Quand? Où? Pour parler de quoi? Pas possible d'en savoir plus. La femme de 67 ans ne parle jamais de ses projets avant qu'ils soient aboutis. Avant ça, «ça se passe entre moi et la poubelle», dit celle qui écrit tout à la main.

«Si je n'ai plus rien à dire, je vais me taire. Mais là, il y a encore deux ou trois affaires qui m'achalent», conclut-elle en riant.

Des nouvelles de Martha: offert en version audio, sur support numérique et CD.