Le fabuleux destin d'Emil Ferris

Mais dès sa sortie l'an dernier, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, tome 1, a été acclamé comme un chef-d'oeuvre. Par le New York Times, le Washington Post, Forbes, le Boston Globe, entre autres. Il recevra un prix Lynd Ward, deux prix Ignatz, et sera finaliste aux prix Hugo. Art Spiegelman, célèbre créateur de Maus, considéré comme un maître, affirmera qu'Emil Ferris «est une des plus grandes artistes de bande dessinée de notre temps», et ajoutera, avec raison, que «personne ne s'attendait à Emil Ferris, pas même elle».

Antoine Tanguay, directeur de la maison Alto, a eu le coup de foudre pour My Favorite Things is Monsters lorsqu'il est paru en anglais. Et il a bataillé pour obtenir les droits en français, en s'associant avec Monsieur Toussaint Louverture en France. «J'ai contacté le seul éditeur assez fou pour se lancer dans un tel projet et que j'admire pour son audace et son soin du livre bien fait: Dominique Bordes, ou si vous préférez Monsieur Toussaint Louverture. Il a craqué. J'étais fou de joie puisque sans son appui, l'édition de ce livre monstrueux n'aurait jamais pu être possible ici au Québec. Il ne s'agit pas ici de rendre l'édition profitable comme en témoigne le prix de vente tenu au plus bas possible, puisque la véritable richesse acquise ici, c'est le sentiment grisant de participer à un grand moment dans l'histoire de la bande dessinée.»

«Jamais je n'aurais imaginé ça. J'ai été chanceuse. J'ai été bénie. Le monde a décidé de regarder ce que j'ai fait.»

Tous sont étonnés que ce soit un premier livre, soufflés par sa beauté, son originalité et sa maîtrise. Comment se fait-il qu'Emil Ferris ne se soit pas lancée plus tôt? «On fait tellement de choses seulement pour avancer, travailler, survivre, note-t-elle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre dit aux gens: "Ne t'inquiète pas. Tu as le temps. Tu le feras. Ne ressens pas de pression. Fais ce que tu aimes et n'abandonne jamais." Je pense aussi au fait que beaucoup de femmes, beaucoup de gens de couleur, n'ont jamais eu la chance d'avoir une voix.»