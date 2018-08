Olivia de Lamberterie: je reviendrai à Montréal...

Dans Avec toutes mes sympathies, la responsable des pages littéraires du magazine français ELLE a voulu raconter son frère tant aimé. Elle a voulu parler de sa joie de vivre malgré la douleur, de sa drôlerie malgré la mélancolie. Un livre pudique et émouvant qui rend aussi un bel hommage aux amis montréalais qui ont côtoyé Alex durant les dernières années de sa vie. Entretien.

Dans quel contexte avez-vous écrit ce livre?

C'est mon premier livre et il est arrivé par la force des choses et de la vie. Le 14 octobre 2015, mon frère Alexandre de Lamberterie, qu'on appelait Alex, s'est jeté du pont Jacques-Cartier et très vite, j'ai eu envie de mettre des mots à la fois sur sa vie et sur sa mort. Parce que c'est ce que je savais faire, parce que je suis journaliste. Si j'avais été sculpteure, j'aurais fait une statue. Et si j'avais été peintre, j'aurais essayé de le peindre.

Il m'est apparu comme vital - alors que je disais toujours que je ne voulais pas écrire parce que je n'avais pas grand-chose à dire - qu'il fallait écrire. Mon frère et moi avions une relation très intense comme quand vous êtes avec quelqu'un et que les heures vous sont comptées. On ne se voyait pas souvent, car il habitait loin, alors il était encore plus précieux à mes yeux. Quand on se parlait, on allait à l'essentiel.

J'avais envie de me souvenir de lui, de me souvenir de notre famille, de me souvenir de moi.

Je trouvais que le suicide était une forme de double peine qui générait une injustice : la violence de la mort recouvrait la vie. Ce qui était arrivé était tellement épouvantable qu'on n'avait même plus le droit de se souvenir que mon frère était la personne la plus drôle du monde. Je voulais qu'on se souvienne que mon frère était certes mélancolique, certes atteint d'une maladie de l'humeur, mais qu'avant tout, c'était un être flamboyant - je trouve que c'est le mot qui lui va le mieux -, un être généreux, aimé, aimant, et qui avait eu une belle vie.

Qu'est-ce qui avait amené votre frère à Montréal?

Vers 30 ans, il avait eu une phase de dépression. Il était très perméable au stress lié au travail. À la suite de ces mauvais jours, il avait voulu démissionner (il créait des sites internet). Son patron, qui l'aimait beaucoup, avait refusé sa démission. Il lui a dit: je t'envoie à New York. Mais mon frère avait refusé. New York, c'est bien pour passer ses vacances, mais c'était très stressant. Son patron lui a alors proposé de venir à Montréal. Des actionnaires avaient racheté une partie de son entreprise [Nurun]. On était au début de l'été, Alex avait passé une semaine à Montréal l'hiver d'avant, alors il a dit oui tout de suite. Il a demandé à son épouse Florence si elle voulait venir avec lui. À l'époque, elle était graphiste et en pleine ascension dans une société de design, mais elle a quand même dit oui. Ils sont partis avec leur fils, François, et leur fille, Juliette.

Ça devait durer un an ou deux, mais vraiment il est... - il y a cette expression québécoise qui n'existe pas chez nous - il est «tombé en amour» avec la ville. Et surtout avec les Montréalais. Je pense qu'il a été très bien accueilli, il y a une sorte de reconnaissance pour les métiers artistiques ici, alors que c'est beaucoup plus compliqué à Paris. Françoise Sagan disait que ce qui était rigolo avec les clichés, c'est qu'ils étaient toujours vrais. Et donc tous les clichés à propos des Québécois et des Montréalais se sont avérés. Leur bienveillance, leur générosité, leur sincérité... tout ça a plu à mon frère.

Est-ce que vous avez senti le besoin d'obtenir la «permission» de votre famille pour écrire ce livre?

J'ai eu besoin d'une seule permission, celle de Florence, la femme de mon frère. C'est la seule personne, avec l'éditeur, qui aurait pu me dire: on arrête tout, ça ne sonne pas juste... Je savais que les enfants de mon frère étaient au courant du projet et qu'ils l'approuvaient, je n'ai pas fait ça dans mon coin. Mais ce n'était pas non plus un projet participatif et je n'ai pas voulu soumettre les épreuves du livre aux membres de ma famille. J'assume que ce soit ma vision de mon frère. Comme lorsqu'on est enfant, on n'a pas le même parent que ses frères et soeurs, sans doute que mon frère n'était pas le même frère pour mes soeurs que pour moi. C'est vraiment la subjectivité de la littérature.

Est-ce que c'est un livre qui s'est écrit dans la douleur?

Je ne crois pas du tout à l'écriture thérapeutique. Je crois que la thérapie doit se faire chez une psy ou avec soi-même. Je me souviens d'avoir été très frappée par le livre L'intranquille du peintre Garouste dans lequel il expliquait que très souvent, les gens faisaient un lien entre la folie et la création. Mais lui disait: «C'est le contraire. C'est quand je vais bien que je peux peindre. Quand je délire, je suis bon pour le caniveau.»

Moi, ce n'était pas quand je sanglotais que je pouvais écrire, c'est quand j'allais mieux. Cela dit, c'était éprouvant, mais je voulais me souvenir de tout. Je voulais me dépêcher, car je savais que la mémoire allait faire son travail de tri. Mais les souvenirs sont remontés, même ceux que j'avais oubliés. Et il y avait toujours un moment où je sentais que mon frère était là, pas loin.