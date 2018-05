Annie Perreault: le conflit de l'indifférence

L'élément déclencheur du roman

«Ça part d'un fait vécu. J'ai été témoin d'un suicide à Valence, mais je ne voulais pas en faire un témoignage. Je voulais parler davantage du rapport à la souffrance. Je suis partie de l'idée de l'indifférence face à la détresse d'un autre. Qu'est-ce qui fait de l'autre un étranger? Comment peut-on être étranger à soi-même parfois? Ce projet d'écriture part de beaucoup de questions sans réponse. Ce ne devait pas être une enquête où tout devait être révélé à la fin pour attacher tous les fils. Dans la vraie vie, on reste souvent dans des zones irrésolues. C'est ce qui m'intéressait. Je voulais laisser au spectateur la possibilité de prendre sa place. La course, dans le livre, c'est une pulsion de vie par rapport à la pulsion de mort, le suicide, avec laquelle le récit commence.»

Critique

Trois destins de femmes se croisent dans le premier roman d'Annie Perreault. Une étrange suicidaire et celle qui est témoin du geste fatidique, puis la fille de la deuxième imitant sa mère en devenant coureuse de marathon, elle aussi. Ces femmes fuyantes ne savent pas trop ce qu'elles cherchent: sinon, semble-t-il, une sorte de rédemption. Avec un style finement ciselé, la romancière explore les idées de fuite vers l'avant, d'impuissance devant l'inexplicable et de l'entre-deux de l'empathie. Sisyphe n'a plus ici de rocher à pousser en haut de la montagne, il court jusqu'à la douleur extrême et, pas nécessairement, physique. Remonter le passé pour ne pas oublier, pour comprendre, pour être avec l'autre. Le mystère reste entier, même si on le fouille sans relâche. C'est cela aussi, vivre.

La femme de Valence. Annie Perreault. Alto, 208 pages.