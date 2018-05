July Giguère: fidèle à la complexité des choses

Après un recueil de poésie, July Giguère a écrit un touchant premier roman, Et nous ne parlerons plus d'hier, sur un homme qui fuit et une jeune femme qui se cherche. Le père et sa fille.

July Giguère a vécu une enfance vagabonde avec des parents qui ne tenaient pas en place. Une jeunesse aux mille découvertes inspirant son premier roman, Et nous ne parlerons plus d'hier. La poète romancière dit avoir envie de réel, mais pas, pour autant, d'autofiction.

«Je sens qu'il y a un besoin, chez certains écrivains de ma génération, de s'ancrer dans le réel, de partir d'une expérience, plus humble, personnelle, intime, puisque le mouvement social nous en éloigne.»

La jeune femme, qui enseigne aussi au cégep de Sherbrooke, ne pratique pas l'art du divertissement ni ne projette un cinéma irréel.

«Comme lectrice, j'ai une préférence pour les oeuvres où je sens qu'il y a quelque chose de lié à l'expérience réelle de l'écrivain. Ma sensibilité me porte plus vers ces textes où il y a une authenticité de l'expérience, c'est la même chose quand j'écris. En ce moment, on vit un peu dans une dictature de la fiction pure.»

L'élégance de son écriture, son approche de l'intime et ses élans poétiques caractérisent, toutefois, Et nous ne parlerons pas d'hier.

«Quand je dis rester près du réel, ça veut dire de trouver une façon de ne pas le trahir. C'est par l'écriture que ça passe. Si on raconte le réel tel quel, on va le trahir. Si on essaie de traduire une vérité que l'on sent, ça passe par le langage, la poésie pour moi. J'essaie de ne pas trahir l'expérience ou la complexité des choses.»

La forme s'impose

Pour son recueil de poésie (Rouge presque noire, Hexagone) et son roman, l'autrice affirme que la forme s'est imposée d'elle-même.

«Pour mon roman, j'ai commencé à écrire, et c'est un récit qui est venu. Ça m'a prise par surprise. J'avais plus en tête d'écrire un autre recueil. J'ai continué en suivant les deux personnages qui sont arrivés involontairement. Sans faire de plan.»

«J'écris mon roman en poète. Je retravaille beaucoup mes phrases. C'est les mots et le rythme du texte qui me guident. Je ne sais pas ce qui va arriver aux personnages.»

En allant vers la vérité du récit et des personnages, elle avoue qu'une distance nécessaire se crée avec sa propre vie.

«L'écriture donne la distance qui nous autorise à ne pas rester parfaitement fidèle aux événements ou sur soi. Le point de départ et le point d'arrivée, pour moi, c'est le réel. Entre les deux, je cherche le chemin pour trouver un réel qui m'intéresse, dans toute sa complexité, qui part de moi, mais qui n'a pas pour but de raconter ma vie.»