Le grand jeu de Joël Dicker

Vous semblez entretenir une relation privilégiée avec le Québec.

Ça fait huit fois que je viens juste depuis le mois d'août, à cause du tournage de la série Harry Quebert. Les gens à la douane me reconnaissent ! J'ai vu les oies blanches partir au mois d'octobre, et je viens de les voir revenir... J'étais venu à Montréal lors de la sortie de La vérité sur l'affaire Harry Quebert, en 2013. C'était la première fois que je faisais un voyage pour un livre. C'est à ce moment que ça m'a frappé et que je me suis dit: je suis un écrivain.

Vous connaissez un succès populaire, mais les critiques ne sont pas toutes tendres envers votre nouveau livre. Est-ce que c'est difficile?

C'était le cas pour tous les autres aussi... Ce n'est pas une surprise. En même temps, le livre touche tellement de gens, il se vend tellement que c'est normal que beaucoup aiment et que beaucoup n'aiment pas. C'est mathématique. Je suis en général assez curieux des critiques, car quand vous essayez de créer quelque chose, vous ne pouvez vérifier que par la critique si ça a fonctionné. C'est le miroir de ce qu'on veut faire. Ça met les choses au clair, pas dans l'appréciation, mais pour comparer avec les intentions.

Donc, le personnage du critique un peu ridicule qui n'aime rien dans La disparition de Stephanie Mailer, ce n'est pas une vengeance?

Non! En plus, il est plutôt sympa, et on voit qu'il souffre. Oui, c'est un critique plus grand que nature, grandiloquent. Mais c'est agréable d'aller plus loin que la réalité. J'ai fait pareil avec le personnage de l'éditeur dans Harry Quebert. Lui aussi, il était trop. Mon éditeur Bernard de Fallois, il était tellement gentil, sympa, attentif, mais dans un roman, ce n'est pas très intéressant ! Même chose si vous avez un critique qui fait la part des choses, qui est modéré, honnête... C'est plus amusant, un personnage qui crache sur tout!

Le livre se déroule encore aux États-Unis. Il n'y a pas de meurtriers en Suisse?

Non, aucun meurtre, zéro. (Rires) Je suis encore un écrivain débutant, et je sais que j'ai plein de trucs à améliorer. Un de mes problèmes, c'est que je n'arrive pas à parler de la Suisse. C'est pour ça que Quebert se passait aux États-Unis. Je devais prendre de la distance, car j'avais l'impression que quand je racontais Genève, ça restait aride et froid. Alors, peut-être que je devrais aller vivre aux États-Unis et que la séparation me permettrait de parler de la façon dont je vis Genève.

Il y a une parenté entre Stephanie Mailer et Harry Quebert. Dans les deux cas, on ouvre un dossier du passé... Vous aimez quand les apparences sont trompeuses?

C'est davantage par rapport à quelque chose qui n'a pas été résolu, avec les ravages que ça peut faire.

Tout le monde a quelque chose à cacher?

Ou tout le monde ne dit pas tout. On connaît beaucoup de gens sans les connaître, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils nous cachent quelque chose. Peut-être plus qu'on ne leur pose pas les bonnes questions. Ce n'est pas forcément secret, mais on ne regarde pas toujours aux bons endroits.

On ne connaît pas bien les gens qu'on côtoie...

C'est vrai. Mais est-ce qu'on doit tout savoir? Est-ce qu'on a envie de tout savoir? Est-ce qu'on ne changerait pas notre regard si on savait tout des gens qu'on aime? De leurs envies, de leurs pulsions, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été. Je crois que le plus intéressant, dans les secrets, ce ne sont pas les faits, mais le pourquoi.

Dans ce livre, les méchants le sont par la force des choses. C'est ce que vous avez le plus envie d'explorer?

Oui. Ce sont des histoires de gens qui se font embarquer, prendre, tirer par les circonstances. Ce ne sont pas tellement des psychopathes pathologiques, qui cousent les yeux de leurs victimes et leur mangent le coeur. Je ne trouve pas ça très intéressant...