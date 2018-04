Rebecca Solnit: pour en finir avec le «mansplaining»

Solnit est très populaire auprès des jeunes

À la sortie de son livre Men Explaining Things to Me, en 2014, Rebecca Solnit reçoit un coup de pouce de taille. L'auteure de la série Girls, Lena Dunham, déclare qu'il s'agit du livre «le plus éclairant, réconfortant et socialement lucide» qu'elle a lu cette année-là sur le fait d'être une femme. Les ventes grimpent en flèche. Certains reprochent toutefois à Solnit de parler uniquement d'un point de vue de femme blanche privilégiée. L'écrivaine corrige le tir et abordera dans son recueil suivant, The Mother of All Questions, la problématique de l'intersectionnalité, la prise en considération de plusieurs discriminations, comme le sexisme, le racisme et l'homophobie, qui agissent en même temps. Les deux recueils de Rebecca Solnit plairont à celles et ceux qui souhaitent se familiariser avec des concepts liés à la situation des femmes, mais n'apprendront peut-être pas grand-chose aux lectrices aguerries d'ouvrages féministes.

Retour aux sources

Comment cela a-t-il commencé ? se demande Rebecca Solnit dans le chapitre #Yesallwomen (#Ouitouteslesfemmes). Ce texte, publié la première fois en 2014, revient sur la fusillade d'Isla Vista lors de laquelle un étudiant a assassiné six collègues avant de retourner l'arme contre lui. Frustré sexuellement, le jeune homme visait avant tout les femmes. Les mots-clics n'ont pas tardé à surgir dans les réseaux sociaux. C'est à l'importance de ces «outils linguistiques» que Solnit s'intéresse dans ce texte qui tente de bien cerner les débuts de la «révolution» qui se poursuit jusqu'à ce jour avec les mots-clics #metoo #moiaussi. Car, dit-elle en substance, c'est avec des mots qu'on peut décrire un état de choses qu'on souhaite changer, faisant référence à Betty Friedan qui, en 1963, parlait d'un «malaise qui n'a pas de nom».

Les Feux, une nouvelle collection des Éditions de l'Olivier

Lancée par Olivier Cohen, grand patron des Éditions de l'Olivier, cette collection, au sein de laquelle paraît Ces hommes qui m'expliquent la vie, publiera des essais, des récits et des fictions sur des enjeux de notre époque, question d'alimenter la réflexion et le débat. Le deuxième titre, Raconte-moi la fin, de Valeria Luiselli (Des êtres sans gravité, L'histoire de mes dents) sera lancé en mai. Un texte qu'on dit d'une grande sensibilité sur l'expérience des enfants migrants.

Ces hommes qui m'expliquent la vie. Rebecca Solnit. Éditions de l'Olivier. 175 pages.