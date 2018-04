Mario Girard: la belle histoire

Tu racontes que Michel Tremblay était en colère après avoir vu, avec André Brassard, le film Caïn. Ils étaient exaspérés de ne pas entendre la langue réelle au Québec.

C'est pour ça que c'est une maudite bonne histoire. Tu as un gars de 19 ans avec un gars de 23 ans, deux amis qui vont au cinéma l'après-midi voir ce film-là, qui sortent du cinéma en tabarnak, qui vont manger un hot-dog au Sélect et qui prennent une gageure. Ça part de là ! Tremblay voulait écrire une saynète, et dès les premières pages, il place 15 personnages, et rapidement, ça devient une pièce. Oui, ça part d'une colère, d'une réaction, de «ce n'est pas vrai qu'on parle comme ça au Québec». Il y avait eu Jacques Renaud qui avait utilisé le joual dans son roman Le cassé, mais ce qui est renversant, c'est qu'en 1968 arrive aussi Réjean Ducharme, avec ses premières pièces. Tremblay et Ducharme inventent en même temps une manière d'écrire en joual. Tremblay aimait son «heille» et l'a ensuite intégré dans son écriture. Les jeunes ne soupçonnent même pas comment cette langue qu'ils entendent encore maintenant n'avait pas sa place dans l'art, dans notre dramaturgie, notre littérature, notre culture. Il a fallu un gars comme Tremblay pour le faire. Et à partir de là, tout va aller très vite.

Même quand on connaît l'histoire des Belles-soeurs, on ne s'en lasse pas, tellement elle est fondatrice. On se demande surtout comment elle a pu naître dans la tête d'un gars qui n'avait que 23 ans.

En même temps, Tremblay le dit lui-même que c'est une pièce bourrée de défauts. Il trouve qu'il y a trop de tout. Trop de personnages, trop d'intrigues, trop de trop. Mais il avait beaucoup de choses à dire. Des choses qu'il entendait de sa mère et de ses tantes. Il ne faut pas oublier qu'il est né pendant la guerre alors que tous les hommes étaient partis de la maison. Pierrette Guérin, mon personnage préféré, lui a été inspirée par une cousine qui travaillait comme waitress sur Saint-Laurent. C'est la seule femme libérée de la pièce, la seule qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, et elle est rejetée par la meute.

Michel Tremblay entretient une relation trouble avec Les belles-soeurs, parce que c'est la pièce dont on lui parle le plus depuis 50 ans. Il ne faut pas oublier que va suivre ensuite une oeuvre magistrale, tant théâtrale que romanesque.

Il demeure très fier de cette oeuvre-là parce qu'il lui doit tout. Il sait que c'est ce qui l'a fait connaître. En même temps, il me l'a dit, il y a des soirs où il allait assister à une première et où il avait mal au coeur dès la première réplique. Mais chaque fois, il se faisait avoir. Parce qu'il y avait une proposition. Voir un metteur en scène interpréter ton oeuvre est le plus beau cadeau que tu puisses faire à un créateur. Mais, effectivement, c'est une relation étrange, parce que c'est sûr que pour un auteur, c'est toujours sa dernière pièce qui est la meilleure. Il n'y peut rien, il va devoir vivre avec ça toute sa vie.