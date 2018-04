Tahar Ben Jelloun répond à ses détracteurs

L'écrivain de 70 ans se défend d'avoir été complaisant envers la monarchie marocaine. Il raconte qu'après qu'il a reçu le Goncourt en 1987 pour La nuit sacrée, Hassan II a envoyé son conseiller André Azoulay à Paris pour le rencontrer. «Il m'a proposé de devenir ministre de la Culture et de la Communication. J'ai refusé. André m'a dit: "On ne dit pas non à Sa Majesté!" J'ai répondu que, contrairement à lui, je n'étais pas payé pour dire oui au roi.»

L'écrivain dit que s'il ne parle pas de politique marocaine dans ses romans, cela ne l'empêche pas d'évoquer les conditions sociales. «Mon troisième roman, Moha le fou, Moha le sage, s'ouvre sur de la torture dans une prison marocaine. Ça découlait de ce que m'avait raconté un ami torturé. J'ai toujours critiqué la société marocaine, mais sans nommer le roi ou les généraux. Je n'ai jamais critiqué Hassan II dans la presse parce que j'avais mes parents malades au Maroc et n'avais aucune envie de me retrouver exilé ou de ne plus pouvoir m'y rendre.»

Avec La punition, Tahar Ben Jelloun a voulu raconter aux Marocains une page d'histoire de leur pays. «Pour qu'ils comparent, alors qu'ils ont une liberté que je n'avais pas, dit-il. Aujourd'hui, il n'y a pas de prisonnier politique au Maroc, sauf si on considère que les terroristes en sont.»

La punition a été bien reçu au Maroc, dit-il. «J'ai fait plusieurs entrevues à la radio et à la télé. J'ai envoyé le livre au roi Mohammed VI qui m'a écrit pour me remercier.»

Le Maroc a-t-il présenté des excuses aux 94 étudiants? «Non, mais il y a eu l'instance Équité et Réconciliation mise sur pied en 2004 par le roi pour écouter et indemniser les gens torturés ou qui ont perdu un fils», dit-il.

Tahar Ben Jelloun croit que la punition n'a pas été vaine. Elle a été suivie par la création du Mouvement du 23 mars qui a par la suite modifié la carte politique du pays. Elle l'a aussi mis sur la voie de l'écriture. «De là est parti mon désir d'écrire, dit-il. Alors que ma vocation était d'enseigner la philosophie.»

L'épisode a eu une autre conséquence. L'armée a «tué» le sommeil de Tahar Ben Jelloun qui souffre, depuis 50 ans, d'insomnie. D'ailleurs, L'insomnie est le titre du roman «drôle et comique» qu'il est en train d'écrire sur l'histoire d'un homme qui ne peut dormir... que s'il tue quelqu'un. «J'espère que, quand j'aurai terminé, je l'aurai vaincue, cette insomnie!», s'exclame l'écrivain.

____________________________________________________________________

La punition. Tahar Ben Jelloun. Éditions Gallimard. 160 pages.