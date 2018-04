Mélikah Abdelmoumen: l'exclusion au pays des Lumières

Comme bénévole, il n'aurait pas été plus sage de ne pas se lier d'amitié avec les personnes auxquelles on vient en aide?

Il y a une militante âgée qui disait: «Mélikah a fait un truc que personne n'a réussi. À force d'amour, elle a sorti des gens de la rue.» Mais ce n'est pas moi. On était plusieurs à les aider, sauf que je les ai aidés quand personne ne le faisait. J'aime Viorica et ses enfants. C'était instinctif. Je ne pouvais faire autrement. Quand tu rencontres des gens dans des bidonvilles, quelque chose se passe. C'était comme une fraternité instantanée. J'avais besoin de cette qualité de rapports humains là. Mais ce n'était pas censé arriver parce que la France est un pays très hiérarchisé. J'y ai vu des enfants dormir dans des voitures que le directeur d'école laissait entrer tôt le matin afin qu'ils prennent une douche et se lavent les dents.

Comment fait-on pour aider une famille alors que tant d'autres autour n'ont rien?

C'est impossible d'aider tout le monde. On est cinq ou six dans un bidonville où vivent 200 personnes. C'est horrible. Ils déménageaient souvent. Quand Viorica et sa famille vivaient sous un viaduc d'autoroute, je pense que c'est la pire chose que j'ai vue dans ma vie. Mais quand j'étais avec eux, j'oubliais complètement mes problèmes.

Malgré tout, vous êtes revenue avec votre famille?

Je n'en pouvais plus d'être l'immigrée en France à gueule d'Arabe. La France est un pays que j'aime. Il m'a fait grandir grâce aux gens que j'y ai connus, mais il m'a usée à cause du climat politique et de ce que cela fait à ceux qui sont minoritaires et fragiles. La France a déjà été un pays accueillant, mais aujourd'hui, l'État te fait sentir qu'il ne veut pas de toi.

Douze ans en France. Mélikah Abdelmoumen. VLB éditeur. 224 pages.