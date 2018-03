Catherine Cusset: dans l'intimité du plus libre des peintres

Auteure de 13 romans, l'écrivaine française Catherine Cusset vient de publier Vie de David Hockney, oeuvre à mi-chemin entre le roman et la biographie, qui nous plonge dans l'univers fascinant du célèbre artiste figuratif britannique. Sa vie partagée entre l'Europe et l'Amérique, ses amours, ses périodes artistiques, sa grande liberté. Un livre passionnant écrit par Catherine Cusset dans la continuité de son précédent roman.

Votre carrière est parsemée depuis 1990 de romans et d'écritures autofictionnelles. Comment a surgi Vie de David Hockney?

Gallimard voulait débuter une collection où des romanciers s'exprimeraient sur l'art. On m'avait commandé un essai sur David Hockney. Je ne le connaissais pas, mais il fait partie d'une famille d'artistes que j'aime beaucoup. J'ai commencé à lire plein de choses sur lui en même temps que je faisais la promotion de mon roman L'autre qu'on adorait. Bizarrement, Hockney est venu vivre dans ma tête comme un personnage de roman, comme Thomas, le personnage de L'autre qu'on adorait. Du coup, David Hockney est devenu la continuité de mon roman précédent, car c'était le même genre de travail.

Vous avez donc fait beaucoup de recherches pour ce livre?

Je connaissais les peintures de piscines de David Hockney. Sur l'internet, j'ai découvert ses paysages, les doubles portraits, ses tableaux colorés, sa perspective inversée, ses décors de théâtre. J'étais très intéressée par cet artiste qui a l'air de partir dans toutes les directions ! Du coup, l'écriture a été intense et en accéléré, comme jamais auparavant!

Vous avez essayé de le rencontrer?

Je n'ai pas voulu, car cela posait trois problèmes. Très soucieux de son image, il aurait pu refuser que j'écrive un roman sur lui et je n'aurais pas voulu le faire contre lui. La deuxième raison est que je craignais d'être influencée par lui. J'ai essayé dans ce roman d'être le plus près possible de lui, mais il fallait qu'il y ait une cohérence. S'il m'avait influencée, j'aurais eu envie de lui faire plaisir et cela aurait affaibli le texte. Finalement, à 80 ans, il a une mémoire du passé différente de ce qu'il disait dans les années 70. Mais maintenant, j'aimerais bien le rencontrer! Il n'a pas encore lu le livre, en cours de traduction, mais son assistant français et son traducteur français l'ont lu et l'ont trouvé très bien.

Il y a bien des points communs entre vous et Hockney: le geste artistique et le fait de partager votre vie entre l'Amérique et l'Europe.

En effet, comme lui, je ne suis pas confinée à l'intérieur d'un seul genre d'expression et cette double vie entre deux continents donne une grande liberté, dans le travail comme dans la vie. Une façon de vivre qui m'a rendu la tâche plus facile pour l'écrire, car je l'ai fait de l'intérieur.