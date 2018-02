Marie-Lise Pilote: pour les femmes

Tu étais dans le boys' club et maintenant, tu les observes avec plus de recul?

Je n'en ai plus envie. À partir du moment où j'ai commencé à côtoyer des femmes, je me suis découverte. J'ai laissé aller d'autres facettes de moi que je ne connaissais pas. La Marie-Lise vulnérable, il ne fallait pas trop que je la laisse paraître avec les gars, sinon je me faisais... tuer! (rires) C'est plus avec les femmes que je me suis permis ça. Ceux qui disent que les femmes, c'est toujours en train de se bitcher...

C'est un gros cliché. Ce n'est pas ce que tu as vécu...

Ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu, même si ça existe aussi. Dans le milieu du spectacle et du théâtre, il y a beaucoup d'ego. Ce n'est pas une histoire d'hommes ou de femmes. J'apprends beaucoup des femmes. Je me reconnais en elles.

Tu as commencé à faire de l'humour dès la moitié des années 80. Quand tu regardes l'évolution des femmes dans le milieu de l'humour, tu constates que les choses n'ont pas bougé tant que ça?

Pas tant que ça. C'est la télé qui a fait bouger les choses. Avec Like-moi ! et Les Appendices, on a découvert des jeunes femmes qui sont drôles, qui ont de la drive et qui amènent quelque chose de différent. Mariana aussi a amené quelque chose de complètement différent et c'est important, la place qu'elle prend. C'est une image de fille forte qui dit ce qu'elle pense et c'est intéressant. Il faut qu'il y ait plusieurs modèles. Mais on n'est pas encore rendus à l'égalité. Je suis depuis quatre ans la marraine des Femmelettes. Connais-tu les Femmelettes?

Non...

C'est ça. Elles existent depuis quatre ans. Elles font des cabarets-laboratoires une fois par mois, à l'Espace La Risée, avec de nouveaux numéros chaque fois. Depuis plus longtemps que Le Bordel. Elles sont audacieuses comme ça ne se peut pas. La particularité, c'est que c'est juste des femmes sur scène. Ces filles-là font un best-of chaque année. Elles invitent des journalistes, et il n'y a personne qui y va! Ce sont des filles et elles ne passent pas à la télé. Je trouve ça dur pour la relève féminine. On dit souvent quand on annonce des spectacles: «Il va y avoir des femmes et de la relève!» Quand on pense à la relève, on pense aux gars. Les jeunes femmes qui passent à la télé, comme Kat Levac, vendent leurs billets super bien. Mais elles ne sont pas conscientes qu'il n'y a pas encore d'égalité pour tous. Et que c'est très dur pour les femmes de la relève qui ne sont pas connues. Tu connais Josiane Aubuchon?

Non...

Retiens ce nom-là. Elle fait lever les salles. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant de répartie. Je ne comprends pas que, depuis toutes les années qu'elle fait des auditions à Juste pour rire, elle n'ait jamais été choisie. Moi, j'ai de l'expérience en humour. J'en ai fait pendant longtemps. Je suis capable de voir que des humoristes gars qui passent parfois à la télé se font clencher par Josiane. Elle s'est payé un show elle-même à La Risée, elle a invité je ne sais pas combien de producteurs, et il n'y en a pas un estifi qui s'est déplacé!

Les préjugés persistent sur l'humour féminin? Tu écris dans ton livre que les journalistes te demandent depuis toujours si c'est plus dur pour une femme de faire rire...

J'ai dû me la faire poser 500 fois ! Je ne fais plus d'entrevues. Je ne suis pas en show ni à la télé. Je suis passée date... Les préjugés persistent de moins en moins. Heureusement, les femmes qui sont plus connues apportent une visibilité et démontrent qu'elles sont aussi bonnes que les hommes. Mais quand tu baignes dans un show où il y a juste des hommes, il y a un ton qui est installé, il y a un rythme, un style. Il faut comme femme que tu parles le même langage. Sinon, quand tu arrives avec une proposition différente, ce n'est pas sûr que ça va être bien vu.

De t'impliquer dans le nouveau festival, d'être à son C.A., c'est une façon de t'assurer qu'il y ait une place pour ces jeunes femmes humoristes moins connues?

C'était mon but dès le départ. Les gars sont très ouverts à ça. Souvent, on se rappelle pourquoi on fait ce festival-là. Quelle a été la bougie d'allumage qui a fait que ce nouveau festival est né ? Il faut qu'il y ait une mémoire de ça.

As-tu été surprise par le scandale entourant Gilbert Rozon?

Non. Je n'ai rien de plus à dire que ce qui a été dit. Tout a été dit. Je ne me suis jamais sentie à l'aise à Juste pour rire. J'ai fait mon deuxième show dans cette boîte-là. Probablement celui avec lequel j'ai fait le plus d'argent. Mais je suis partie parce que je n'étais pas capable de vivre avec cette aura-là. Je sens beaucoup les choses et les gens. Et je ne sentais pas que cette boîte-là était aimée. J'avais une gêne de dire que j'étais avec Juste pour rire, alors je ne suis pas restée. Alors, non, je ne suis pas surprise.

Tout bas ou à voix haute. Marie-Lise Pilote. Éditions La Presse. 248 pages.