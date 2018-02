Gabrielle Filteau-Chiba: prendre le bois et la plume

Elle revient donc sur ses pas pour s'encabaner, pour laisser passer la vague de froid qui dure finalement 10 interminables journées.

«J'ai écrit pour ne pas devenir folle. J'avais froid, j'étais écoeurée, fatiguée. Quand il fait -40, il faut mettre du bois chaque heure. Tu ne peux pas dormir parce que tu as peur que le feu s'éteigne. Tu as peur de t'endormir et de ne pas te réveiller.»

Elle arrive à écrire comme elle n'avait jamais écrit avant: sans filtre. «J'étais tellement fatiguée, prise dans mes peurs, sensible, sans censure. Il y a un message qui est humain dans ce livre, je pense.»

Pas une histoire de survie

Le résultat est une plaquette de 100 pages qui s'inscrit dans la «littérature de la cabane», un genre où se sont illustrés Henry David Thoreau (Walden ou la vie dans les bois) ou encore Sylvain Tesson (Dans les forêts de Sibérie).

«C'est très romantique, vu de la ville, la cabane dans la nature. Mais l'habiter au quotidien, c'est extrêmement difficile, admet-elle. Mais c'est très bon pour notre humilité. On se rend compte de ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents, qui avaient six enfants, qui devaient s'occuper du poêle...»

Encabanée n'est pas à proprement parler une histoire de survie. Le ton est lyrique, la poésie, omniprésente et le propos, militant. Le projet d'oléoduc Énergie Est faisait les manchettes dans le Bas-Saint-Laurent en 2013, et son ombre plane sur le livre.

«Quand on vit dans la forêt, on a envie de la protéger parce qu'on est tellement bien. Et on voit qu'il y a de la vie dans la rivière, des oiseaux dans les arbres, et que tout ça est tellement fragile.»

Il a fallu à l'auteure des années avant de trouver le courage d'envoyer ce texte très personnel à une maison d'édition. Elle l'a retravaillé cent fois et craignait qu'une réponse négative ne lui enlève pour de bon l'envie d'écrire des livres.

Mais l'éditeur n'a mis que deux semaines pour lui retourner une réponse favorable. Elle a pris ça comme «une belle tape dans le dos» et une invitation à poursuivre. La suite d'Encabanée est d'ailleurs écrite. Il s'agit d'un roman beaucoup plus long qui va graviter autour d'une histoire de chasse.

La cabane, elle, a été détruite pour faire place à une maison que Gabrielle Filteau-Chiba habite désormais à l'année. Habiter si creux dans le bois n'est pas pour tous: l'hiver, les restaurants de la région sont fermés. «La microbrasserie la plus proche est à 45 minutes», note l'auteure, qui évoque ici une unité de mesure des distances bien québécoise.

On est loin du Plateau, donc. Sauf que ses fenêtres ne donnent plus sur un mur de briques, mais sur une rivière où se pêche la truite. Et le malaise est parti.

_________________________________________________________________________

Encabanée. Gabrielle Filteau-Chiba. Les Éditions XYZ. 100 pages.