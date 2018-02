Noémie D. Leclerc et Hubert Lenoir: soif de liberté

Aviez-vous une technique de travail?

H: Noémie me montrait son travail chapitre par chapitre. Nous avons un petit appartement d'une pièce dans le quartier Saint-Sauveur. C'est devenu un loft de création avec des feuilles partout. [...] C'est très musical, mais j'avais vraiment la conviction qu'il ne fallait pas de maquette avant mes six jours en studio. C'est quelque chose dont je suis très fier. J'avais des notes et j'avais tout dans ma tête. J'ai fonctionné à l'ancienne.

Noémie, vous écrivez depuis quand?

N: J'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais vraiment voulu faire ça. J'allais dans les salons du livre et je trouvais cela plate et très silencieux. Même les soirées de poésie, je trouvais cela plate. Je jalousais un peu la musique, car cela se passe dans les bars... les gens jasent, il y a des jams. Mais j'ai toujours écrit, car j'avais un certain talent.

Avez-vous étudié en littérature?

N: Je n'ai pas étudié à l'université, mais j'ai fait semblant par en dessous pour écrire dans le journal de l'Université Laval. Or, j'étais au cégep en cinéma... et je n'ai pas terminé.

H: Nous sommes deux drop-outs.

Hubert, qu'aimez-vous dans l'écriture de Noémie?

H: Il n'y a pas de morale... elle ne juge pas. Mais aussi, elle me fait beaucoup rire.

La pochette minimaliste du livre est très jolie.

N: Cela a été toute une aventure. Le milieu du livre n'est pas celui de la musique. C'est très conventionnel.

Sinon, avez-vous eu des bâtons dans les roues?

N: Il a fallu se battre un peu, mais nous avons été compris. Notre projet a été fait dans la liberté pour les gens comme nous de notre génération et nous ne voulons pas que ce soit teinté de quelque chose de carré. Sur l'album, il y a une pièce instrumentale, une autre en anglais et une reprise de Jean-Pierre Ferland. Dans le livre, il y a des bouts en anglais et des extraits de théâtre. C'était clair que ça allait marcher comme cela.

H: Le nombre de gens qui nous a pourtant dit que ce ne serait pas possible. Puis, regarde, l'accueil est bon.

L'accueil est bon, en effet. Mais, Hubert, il est impossible de définir ton album, qui puise partout: jazz, glam rock, prog...

H: Tant mieux. C'est ce que je veux. Je veux briser les codes de la pop comme le faisaient mes idoles David Bowie et Paul McCartney.

Darlène. Hubert Lenoir. Simone Records.

Darlène. Noémie D. Leclerc. Québec Amérique. 232 pages.