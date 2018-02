Le retour très attendu de Delphine de Vigan

Le style de Vigan

C'est dans les détails qu'on reconnaît la force de Delphine de Vigan, dans son sens de l'observation, sa sensibilité à décrire les maux de l'âme, les ruminations, les crises familiales qui se jouent derrière les façades de respectabilité et de convenance. À travers le personnage d'Hélène, elle construit un suspense autour du jeune Théo. On se surprend à s'inquiéter de plus en plus pour ce jeune garçon si émouvant. Le récit est construit avec intelligence et délicatesse.

On le lit?

Tout à fait. Il s'inscrit dans la suite des romans de Delphine de Vigan comme No et moi ou Les heures souterraines. Moins flamboyant que son précédent, mais pas moins important. C'est ce qui s'appelle construire une oeuvre.