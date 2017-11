Normand Baillargeon: dis-moi ce que tu manges...

«Après cette chronique, je me suis rendu compte qu'il existait une chose qui s'appelle "philosophy of food", surtout dans le monde anglo-saxon, poursuit-il. Et comme il y a une grande passion pour la nourriture en ce moment au Québec - les chefs sont des vedettes, on considère ce qu'ils font comme des oeuvres d'art -, je me suis dit que c'était pertinent de réfléchir à tout ça.»

Au fil de ses recherches, l'ancien professeur de l'UQAM a constaté que les liens entre la philosophie et la nourriture remontaient jusqu'à l'Antiquité. «Pythagore était végétarien, souligne-t-il. Plus tard, Jean-Jacques Rousseau a abordé l'enjeu de la nourriture dans l'Émile. Plus près de nous, des philosophes réfléchissent au mouvement "manger local". En fait, j'ai découvert qu'il y avait un paquet de problématiques soulevées par la nourriture qui sont intéressantes.»

Normand Baillargeon a mis deux ans à écrire ce livre, toujours avec le même objectif en tête: populariser la philo auprès du grand public. «J'ai essayé de prendre des sujets importants et actuels, explique-t-il. Je ne voulais pas donner mon opinion ex cathedra, mais bien donner des outils pour penser. J'ai donc choisi 10 sujets qui me semblaient chauds et intéressants. Le livre contient aussi des suggestions de lecture et de discussions à table sur plusieurs enjeux. Une manière d'"alimenter la conversation"...»