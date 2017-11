Christophe Bernard: un exploit littéraire!

Le mal du pays

Christophe Bernard est né en 1982 à Maria, en Gaspésie, et a grandi à Rimouski. La littérature, il est tombé dedans quand il était petit, avec Tolkien, Stephen King et Lovecraft. Il gagne sa vie aujourd'hui comme traducteur - notamment au Quartanier qui publie La bête creuse -, du Vermont (par amour pour sa blonde américaine), mais il est assez près de la frontière pour ne pas trop se sentir en exil, «même si le Québec et les États-Unis sont deux galaxies différentes».

«J'essaie d'aller au Québec aux six semaines», poursuit-il, et ça semble lui tenir à coeur. Il n'a pas encore la citoyenneté américaine. Sa coquette maison du Vermont, dont la pelouse est constellée de pommes tombées du pommier, achetée assez récemment, depuis que sa conjointe a fini ses études de médecine, possède des bibliothèques bien garnies (des rayons complets de poésie), entourées des jouets de son fils. Mais Christophe Bernard aime surtout écrire dans la véranda, en compagnie de son chien Percy, un sympathique rescapé d'un refuge, très photogénique quand on le prend en photo avec son maître.

Christophe Bernard a étudié en littérature à Québec, découvert les Miron, Kafka, Dostoïevski, Rimbaud, Lautréamont - «J'aimais les choses très fortes, effervescentes», souligne-t-il -, avant de poursuivre ses études à Paris et Berlin, où il planchait sur l'oeuvre de Bertolt Brecht dans l'unique but de vivre en Europe.

Mais quelque chose est arrivé. Une mononucléose, aggravée par le mal du pays. C'est dans son lit d'hôpital, il y a dix ans, qu'il a écrit les premières notes de son roman. «Il y a toute une nostalgie de la langue et de la culture, de cabotinage et de manière d'être qui traverse La bête creuse, explique-t-il. Pour moi, c'était une façon de continuer à être au Québec et de réactiver tout un bagage qui était latent, une mémoire linguistique.

«Au départ, j'ai voulu capter cette espèce de richesse orale et cet humour incroyables. Les Gaspésiens ont une façon de saisir les choses et de déboîter le moment, de toujours tordre la logique de ce qu'ils voient et de créer des effets comiques tordants. Et ça ne peut juste pas se perdre. Ce n'est certainement pas mon père qui allait mettre ça sur papier, il a passé sa vie à naviguer. Il m'a raconté un milliard d'anecdotes et quelques millions seulement se trouvent dans le roman.»

«Mon ambition, c'était une langue. Plus qu'une histoire ou une forme.»

Quand on lui dit qu'on n'avait pas lu une telle ambition romanesque depuis le Joyce de Victor-Lévy Beaulieu, ses yeux s'allument. «C'est peut-être mon livre québécois préféré.»