Stéfanie Clermont: chroniques de la dérive dure

Dans son premier livre remarquablement bien construit, qui était en lice pour le Grand Prix du livre de Montréal et se retrouve sur la liste préliminaire du Prix des libraires 2018, Stéfanie Clermont interroge ce qui donne vraiment envie de vivre. Une écriture précise et un regard acéré qu'il faudra suivre dans les prochaines années.

La force de l'outsider

Stéfanie Clermont, 29 ans, franco-ontarienne, est un peu une outsider du milieu littéraire, dont la vie éclatée semble à l'image de son premier livre. Elle n'a pas étudié en littérature, a voyagé un peu partout aux États-Unis et au Canada, est passée par toutes sortes de boulots, avant de se poser à Montréal en 2012, en pleine crise étudiante. Ce qu'il y a d'évident lorsqu'on lui parle, c'est qu'elle est habitée par la «bibitte de l'écriture», comme elle le dit, elle qui noircit ses cahiers intimes depuis l'enfance. Après être passée longtemps par le doute et le sentiment d'imposture, elle publie enfin, et c'est tant mieux pour nous. «C'est certainement le moment le plus important de ma vie», confie-t-elle.

«Ça m'a pris du temps avant de trouver le vrai plaisir de l'écriture, et je dois dire que c'est le plus gros high. Je ne pense qu'à trouver le temps d'écrire le deuxième.»

L'amour du fragment

Le jeu de la musique, c'est une trentaine de nouvelles disposées de façon tellement organique qu'on a l'impression de lire un roman. Il faut dire que tous les personnages appartiennent au même groupe d'amis, et nous les saisissons à divers moments de leur vie, pas forcément les plus glorieux. Dépression, peine d'amour, peur de l'échec, vide existentiel, petites et grandes humiliations, violence envers les femmes, précarité sont le lot de cette bande d'amis qui prennent chacun leur tour - surtout chacune, le féminin l'emporte sur le masculin ici - le micro dans ces nouvelles où alternent les points de vue. C'est tellement juste, tellement sensible comme écriture, qu'on s'identifie et se prend d'affection pour les Sabrina, Céline, Zoé, Julie, Jess, Vincent, Estella, etc., en ayant l'impression de faire partie de la gang. Stéfanie Clermont est une admiratrice des nouvellistes et adore l'écriture en fragment, citant parmi ses auteures préférées les Annie Ernaux, Agota Kristof, Alice Munro, Christine Angot, Lydia Davis, Susan Sontag, Maggie Nelson et Joan Didion. Elle a manifestement appris des plus grandes.