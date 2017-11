Denise Desautels: chercher l'éclaircie

Dans le tableau noir que présente Denise Desautels, c'est le bleu des yeux qui triomphe. Ses yeux ont 20 ans, son écriture aussi. Elle peut se lire comme un vade-mecum du vivre, malgré la mort qui plane. Outre sa tendance naturelle vers le côté sombre de l'âme, la poète nage davantage dans le bleu désormais. C'est notable sur la couverture de son nouveau livre, D'où surgit parfois un bras d'horizon.

En près de 40 ans d'écriture, Denise Desautels a fouillé toutes les nuances du noir, un peu comme le fait le grand Pierre Soulages en peinture. Sa dernière offrande démontre sa volonté de transcender la douleur.

«Il s'agit de ne pas laisser l'émotion à l'état brut. Trouver le bel amalgame entre émotion et pensée. Tout le travail d'écriture, c'est de mettre en forme, ouvrir, regarder, inventorier pour, après, soigner, voir, comprendre. On travaille, au moins, pour ne pas agrandir la douleur, mais la conscience. Être plus humain. Je rêve d'une belle humanité.»

L'image qu'elle a choisie pour son livre est tirée d'une toile de la peintre américaine Dana Schutz, Swimming, Smoking, Crying, qu'on a pu voir au MAC il y a deux ans. Elle représente la lutte intime de l'artiste contre l'obscurité.

«Ma nature profonde m'attire vers le fond, mais j'écris pour rester à la surface, pour que ce bras, qui ne prétend pas atteindre quelque chose de si haut, fasse un bras d'horizon. C'est le bras droit qu'on voit sur l'image, mais le bras gauche, on ne le voit pas et je ne le nomme pas. Le bras gauche vrille. C'est celui qui se bat dans les souterrains.»

Inventaires

Traversé de poésie, le livre n'est pas tout à fait un recueil ni tout à fait un essai. Ce sont quatre inventaires écrits entre 2012 et 2016, retravaillés et regroupés pour la première fois depuis leur publication ailleurs. Pas inventaires comme dans bilans, mais comme explorations et regards vers l'avant.

«Dans l'inventaire, il y a des archives, mais aussi toutes sortes de choses pour activer le futur. Même si je ne rêve pas plein soleil, il y a un petit peu de lumière. Juste l'éclaircie, c'est déjà beaucoup.»

«Dans ces inventaires, je pars toujours de choses très intimes en essayant de les recréer pour que le lecteur puisse y retrouver sa propre intimité. Un peu comme dans un roman où l'on s'identifie aux personnages. Je travaille l'intime en recherchant ce qu'il y a de plus intimement humain. Et, enfin, ce qui m'apparaît comme salvateur, l'art.»