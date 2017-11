Michèle Ouimet: enfourcher les peurs

Il n'y a qu'une Michèle Ouimet. Franche, directe, entière. La journaliste a parcouru toutes les zones dangereuses de la planète. La romancière ne recule pas plus devant les sujets difficiles. Même qu'elle y fait face et les enfourche. Le vieillissement et la mort sont au coeur de L'heure mauve. Ces hantises sont autant celles de la journaliste que de la romancière. De la femme, surtout.

«Le personnage de Jacqueline le pense: "J'étais tout et, maintenant, je ne suis rien." La vieillesse, c'est une perte de pouvoir. En écrivant, j'étais en réaction face aux livres et aux films qui décrivent la vieillesse comme quelque chose de cute ou, à l'opposé, une pure dégénérescence. Je voulais montrer la peur de vieillir. J'ai tellement peur de la mort et de vieillir. Ce sont des peurs profondes, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je me suis lâchée lousse.»

Le réalisme est au coeur de son écriture. Il ne saurait en être autrement quand on a tant vu et écouté les humains, leurs petites et leurs grandes misères. En parler, communiquer. Michèle Ouimet reste profondément elle-même en passant du reportage au roman.

«La journaliste n'est jamais loin», avoue-t-elle au sujet du personnage de Jacqueline, journaliste à la retraite et rebelle toujours active, véritable moteur du récit. Jacqueline affronte Lucie, directrice de la résidence pour personnes âgées où elle vit, puisque celle-ci veut séparer les bien portants des «atteints» parmi sa clientèle. C'est là que le roman emprunte son ton le plus grinçant.

La peur

«Ce sont des snobs qui ne veulent pas voir les plus démunis parmi eux parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'ils vont devenir. Ça leur fait peur. Mais je ne voulais pas de personnages noir et blanc. Lucie, la directrice, se bat contre Jacqueline, mais on voit aussi comment elle est débordée. Même si parfois elle nous énerve, on s'y attache. Même chose avec Jacqueline qui est un monstre d'égoïsme, mais qu'on aime pour son côté combatif. Je voulais éviter la caricature.»