David Dufresne: Paris trouble

Le Montréalais David Dufresne saura aujourd'hui s'il remporte le prix de Flore qui, par le passé, a récompensé les Michel Houellebecq, Virginie Despentes et Christine Angot. Son récit New Moon - Café de nuit joyeux porte sur l'histoire d'une célèbre boîte parisienne qu'on pourrait comparer à nos Foufounes électriques.

David Dufresne fait du collage... par écrit! Ses webdocumentaires (Prison Valley) ont des allures encyclopédiques et ses livres (Tarnac, magasin général) empruntent aux enquêtes documentaires fouillées. Dans New Moon - Café de nuit joyeux, il raconte, à l'aide d'une écriture de belle tenue, un coin de Paris qui n'existe plus.

«J'ai assisté par hasard à la destruction du New Moon en 2004. Je l'ai filmée et mise sur mon blogue. J'ai reçu 30 000 visites sur mon site. Puis, mon éditrice voulait faire une collection sur des lieux disparus. C'est donc un livre qui est en gestation en moi depuis longtemps.»

Le New Moon, c'est Pigalle. Dans l'histoire de ce lieu mythique, Piaf y rencontre Manet. Les effeuilleuses, la mafia et les punks y descendront aussi. David Dufresne, passionné d'histoire, a fouillé les décombres d'un haut lieu du rock et de la contre-culture qu'il a bien connu dans sa jeunesse.

«C'est la queue de la comète de la contre-culture. Avec Nirvana, la contre-culture est devenue dominante, et ça ne marchait plus. C'est comme le rap. Dans le temps du New Moon, il y avait une internationale rock'n'roll. Ça allait au-delà des frontières.»

Installé à Montréal depuis sept ans maintenant, l'écrivain a la «nostalgie joyeuse». Sa ville d'adoption a été déterminante dans l'écriture de son récit qui se lit comme un roman.

«Montréal m'a donné la force de faire ce livre. Ça me fait bizarre de parler comme un écrivain, mais j'ai ressenti que la distance me permettait de le faire. Si j'étais resté en France, j'aurais été beaucoup trop empêtré dans les souvenirs des uns et des autres.»

«Beaucoup de groupes qui ont joué au New Moon, ajoute-t-il, ont trouvé une seconde maison au Québec: Wampas, Bérurier noir... À la fin du livre, il y a du Montréal quand je me moque de tous les trucs du genre zen food, South Pigalle, les sex toys, les love hotels... En quelques années, c'est extraordinaire comme on assiste à un appauvrissement de la langue en France. Paris vit maintenant à l'heure américaine.»