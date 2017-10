Philippe Meilleur: satire d'une époque

Pourquoi avoir choisi la satire pour un premier roman?

J'adore l'humour absurde, et la satire est une très bonne façon d'en faire dans un roman. J'apprécie beaucoup la littérature très flyée, notamment l'auteur italien Alessandro Baricco qui m'a vraiment marqué. J'ai commencé ce projet de roman quand j'ai mis un terme à un site satirique, Le Navet, que je faisais avec un ami, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens intéressés par ce genre d'humour. Donc, je me suis dit que j'allais garder l'esprit du Navet, mais en faire un roman. C'était un beau défi parce que je devais créer un univers cohérent, qui a ses propres codes, ses propres lois, sa propre structure, mais qui fonctionne quand même. Je ne me serais pas vu écrire un livre qui se passe sur le Plateau en 2017 et qui parle d'un journaliste de 32 ans... C'est une façon pour moi de m'évader un peu: j'écris comme je vais jouer au hockey le dimanche soir.

À part Alessandro Baricco, y a-t-il d'autres auteurs qui t'ont inspiré?

J'ai lu beaucoup d'Isaac Asimov, de Stephen King, de science-fiction et d'horreur. Patrice Desbiens a été un de ceux qui m'ont le plus marqué pour l'écriture de ce livre. J'ai vu dans son oeuvre une espèce de poésie du quotidien, à quel point c'était simple, mais beau, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je pouvais prendre de grandes libertés avec la langue. La littérature n'est pas du cinéma, on a le luxe de pouvoir écrire n'importe quoi, même une histoire qui se passe sur une planète éloignée - ça ne coûte pas plus cher à l'éditeur! -, alors qu'avant, je me restreignais un peu.

Souhaites-tu poursuivre dans le roman satirique?

Complètement ! Je viens de commencer un autre roman, j'ai déjà mon histoire et mes personnages, même si l'écriture n'est pas encore très avancée. J'ai adoré faire ce projet et ça n'a jamais été un fardeau. Ce n'était pas facile, mais c'était un beau défi. Pour mon prochain roman, je me donne la même mission, mais je suis beaucoup plus en confiance, vu que j'ai déjà un éditeur qui est intéressé par ce que je fais et qui va me lire et m'accompagner. J'aimerais que mon deuxième roman soit deux fois plus absurde, deux fois plus satirique et deux fois plus divertissant.

_________________________________________________________________________

Maître Glockenspiel. Philippe Meilleur. VLB Éditeur. 176 pages.