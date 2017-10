Florence K: qu'est-ce qui se cache derrière un adultère?

«C'est quelque chose qui m'obsédait dans les relations amoureuses, confie Florence K. La notion d'adultère est présente partout, dans les films, dans les téléromans, dans notre entourage, etc. C'est très facile de catégoriser quelqu'un comme un salaud parce qu'il commet l'adultère. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce qui se cache derrière l'adultère? Il y a des milliers de raisons.»

Lili blues raconte l'histoire de Samir, un homme tiraillé entre sa femme, Vanessa, et sa maîtresse, Lili. Aucun des trois n'a hérité de l'étiquette de «salaud», de «bitch» ou de «pauvre fille»; au contraire, le récit est ficelé de manière que le lecteur ait de l'empathie pour chacun d'entre eux.

«Ce sont des situations super difficiles, surtout lorsqu'il y a des enfants dans l'équation, mais ce phénomène est extrêmement intéressant à explorer.»

Après Buena vida, où elle raconte sa grave dépression, la femme de 34 ans a choisi la fiction pour son deuxième livre: «L'aspect fiction est dans la trame narrative et les personnages. Mais les émotions qu'ils vivent, c'est clairement quelque chose que je connais. Jusqu'à pas si longtemps, ma vie amoureuse était une catastrophe», dit Florence K, qui vit pour la première fois, et ce, depuis un an, «une belle relation saine et équilibrée».