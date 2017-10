Patrick Deville: englober le monde

Vous répétez que vous n'écrivez pas de romans historiques et vous avez toujours le souci de parler du présent en parlant du passé. Pourquoi?

Je n'aime pas le roman historique, c'est vraiment le seul genre littéraire que je déteste. Ce qu'on appelle le roman historique, c'est comme les films en costumes, en fait. Dans ces romans que j'écris, il n'y a pas du tout de fiction, je n'invente pas de personnages, je n'invente pas d'événements, et je serais incapable de placer dans la bouche ou dans l'esprit de quelqu'un une phrase dont je n'ai pas la preuve qu'il l'a dite ou qu'il l'a écrite. C'est la grande différence avec le roman historique. Par contre, en effet, il y a toujours ce rêve d'écrire à la fois pour le passé très lointain et le futur très lointain. Dans Taba-Taba, je parle des grands moralistes du passé, des poètes de l'Antiquité qui n'ont jamais connu l'existence du papier, ni de l'imprimerie ou de l'ordinateur, et en plus, nous les lisons dans une langue qui aujourd'hui n'existe pas. Pourtant, en effet, je me sens proche d'eux davantage que de mes contemporains. Il y a cette espèce de confrérie, si on veut, avec les scribes du passé, et puis on écrit aussi toujours en prévision de très lointains descendants dans 1000 ans, de la même façon que nous, nous lisons ces poètes de 2000 ans. On écrit également pour donner aux uns des nouvelles du futur, et aux autres des nouvelles du passé.

Vous écrivez que les membres de votre famille sont des personnes ordinaires ballottées par l'histoire, qui tentent d'ailleurs de se fixer, alors que vous, vous allez incroyablement voyager, terrorisé par l'immobilisme d'une opération dans votre enfance. C'est fou, tous ces voyages, vous craignez même votre audace. Par culpabilité?

Je ne sais pas, c'est le problème de la poule et de l'oeuf. C'est difficile de savoir quelle est la cause et quel est l'effet. Pour rationaliser, je me dis que je voyage pour écrire ce livre, mais peut-être que j'écris ce livre parce que je voyage. Ce qui change par rapport aux autres livres, c'est que j'ai écrit beaucoup de vies de personnages réels qui ont fait l'Histoire. Là, je ne voyais pas bien qui j'aurais pu prendre de français - on ne va pas réécrire un truc sur de Gaulle, quoi. L'intérêt, au contraire, est que ce sont des gens qui, sur quatre ou cinq générations, n'ont pas du tout fait l'Histoire, mais l'ont subie. Ma vie consiste à faire des tours du monde en prévision d'écrire les livres prochains, mais oui, peut-être que cela a à voir avec cette crainte de l'immobilité. C'était le cas pendant ce livre, parce que pendant deux ans, j'ai tellement voyagé en me demandant chaque fois si ce n'était pas la dernière fois.

Vous abordez les attentats en France, tout en consignant des faits historiques importants qui expliquent le chaos présent, et aussi le dérèglement climatique. Avez-vous l'impression d'écrire à l'aube de menaces semblables aux deux grandes guerres?

Je ne suis pas prophète. J'ai commencé ce cycle, dont les livres peuvent se lire dans le désordre, même s'ils sont destinés ensuite à être lus dans l'ordre, il y a 20 ans. Le présent du premier livre en Amérique centrale, c'est 1997. Sans faire de prophétie, il y a aussi tout un contenu historique et politique dans ce livre de ce qui peut advenir dans le futur. Dans celui-là, il y a en effet cette grande nouveauté. J'appartiens à une génération de Français qui n'a pas connu deux guerres sur son territoire national. La France n'a pas cessé d'être en guerre depuis 1945, mais à l'extérieur. Il y a eu les guerres coloniales, il y a maintenant les guerres au Proche- et Moyen-Orient, en Afrique sahélienne, etc. Ce livre commence avec les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Cette situation est en train de changer. Et les conflits, de se rapprocher. Sinon, le dérèglement climatique, ce n'est pas une prophétie non plus de le dire, contrairement à ce que prétend Trump; c'est objectif, c'est évident. Le temps de ma vie, tout cela, ce qu'on croyait éternel, a considérablement été modifié et cette modification s'accélère.

Taba-Taba. Patrick Deville. Seuil. 430 pages.