Andrée A. Michaud: je est une autre

Comment naît un roman? Dans Routes secondaires, la narratrice marche dans le quatrième rang de Saint-Sébastien-de-Frontenac lorsqu'un prénom s'impose à elle. «Je dois m'appeler Heather. Elle doit s'appeler Heather.»

«C'est exactement ainsi que ça s'est produit, raconte Andrée A. Michaud, rencontrée dans un café par un bel après-midi de septembre. Je marchais dans le 4e rang, j'observais le sous-bois et, cette phrase m'a traversé l'esprit, tout simplement. J'étais en période de recherche d'idées et je me suis dit: "Voilà, j'ai trouvé la première phrase de mon roman et je vais broder à partir de ça."»

Qui est cette Heather, que l'auteure imagine au volant d'une voiture retrouvée dans la forêt, une blessure à la cuisse? Que faut-il déduire du passé de cette jeune femme amnésique? Qu'elle incarne le passé refoulé et les souvenirs enfouis de l'auteure? Au début de Routes secondaires, le lecteur nage dans le brouillard le plus complet. Qu'est-il arrivé à cette Heather? Quels liens entretient-elle avec les personnages qui surgissent de son passé? Et avec la narratrice? Un peu comme lorsqu'on s'éveille d'un rêve et qu'on tente de recoller les morceaux, le coeur battant, la trame du récit se précise à mesure qu'on avance dans le temps. «J'avais exploité le rapport entre la réalité et la fiction, entre l'écrivain et son personnage dans mon roman Les derniers jours de Noah Eisenbaum... J'avais envie de revenir sur ce thème. Je me suis beaucoup amusée à écrire ça, à brouiller les pistes. À la fin, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux.»

La transe de la création

On nage donc en plein mystère dans ces Routes secondaires que l'auteure nous fait emprunter, comme si elle nous entraînait dans les méandres de son esprit en période de création.

«Inévitablement, je parle d'écriture, du processus de création. J'utilise les éléments du polar pour mieux les transgresser, pour les façonner à ma manière.»

Elle voulait également parler de l'implication de l'écrivaine dans son travail, l'espèce de transe qui s'empare d'un artiste en période de création. «Quand on travaille sur une idée précise, on est habité par cette idée, ça devient omniprésent, insiste-t-elle. On est obsédé par l'intrigue, les décors qu'on construit, ça transcende notre écriture, ça déteint sur notre quotidien, notre vie personnelle... On se met dans un certain état d'esprit qui peut perdurer même une fois qu'on referme le manuscrit.» L'auteure s'est-elle beaucoup dévoilée dans ce roman qui l'a occupée durant trois ans? «Jusqu'à un certain point, répond-elle en réprimant un sourire. Disons que je me suis amusée à laisser entendre au lecteur que je suis un peu fêlée ou qu'à certains moments, je dérape. Au lecteur de faire la part des choses.»