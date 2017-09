Olivier Kemeid: le prix de la liberté

Admiration et répulsion

«C'est ce qu'on pouvait ressentir quand on rencontrait Peter Tangvald. Il pouvait avoir un côté très tranchant, peut-être pas méprisant, mais assez dur. Et, en même temps, quelque chose d'attachant, de mystique à la puissance 10. Il était avec une femme de 19 ans qui avait fondu pour lui. C'était un Casanova des mers. Pour le gamin que j'étais, il avait un côté magnétique. J'ai eu l'impression de rencontrer Ulysse, à la fois fabuleux et pas toujours sympathique. Tangvald était un immense personnage de roman.»

Père et mari

«Plusieurs l'ont critiqué pour son inconséquence. Quand sa femme a été tuée par des pirates, il n'était pas dans une condition physique pour faire de la voile. Je suis très critique face à son machisme et sa facilité de tirer un trait sur son passé. Il a eu trois autres enfants dont il parle à peine dans ses propres livres At Any Cost: Love, Life & Death at Sea: an Autobiography et Sea Gypsy.»

Filiation

«J'ai rencontré à 10 ans un petit garçon de mon âge, Thomas Tangvald, que je magnifiais. Son rapport à la mer était impressionnant. Il était comme un Mowgli de la mer, tout juste s'il n'avait pas de branchies. Parmi les relations qui m'ont marqué, sa relation avec son père était exceptionnelle. Ils se sont sauvés l'un l'autre de nombreuses fois, même s'ils ont couru à leur propre perte. Thomas portait en lui énormément de drames qu'il avait refoulés, comme la mort de sa mère, sous ses yeux, à 3 ans.»

Don Quichotte ou Ulysse?

«C'est presque de l'ordre de Don Quichotte. Peter Tangvald n'avait aucun objectif précis, pas de record à battre. Dans ses livres, il n'a aucune ambition littéraire. Je me suis d'ailleurs demandé s'il ne s'agissait pas plus d'une fuite que d'une quête. Mais je n'ai pas la réponse. C'est ce qui fait la grandeur d'Ulysse, ou de toute vie humaine, dans le fond.»

___________________________________________________________________________

Tangvald. Olivier Kemeid. Gaïa Éditions, 224 pages.