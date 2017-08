Audrée Wilhelmy: la poésie du malaise

Créer une lignée féminine

Ceux qui ont lu le premier roman d'Audrée Wilhelmy, Oss, reconnaîtront rapidement le personnage énigmatique de Noé, qui a quelques années de plus dans Le corps des bêtes. Une femme qui se tait continuellement, mue par le désir de partir, qui entretient des relations malsaines avec les membres de sa famille et s'exprime par ses silences prolongés.

Pourquoi l'avoir fait revivre? «C'est le personnage qui est à la fois le plus loin et le plus proche de moi, qui suis une verbomotrice totale. C'est un peu moi dans la fiction, croit l'auteure. Elle me permet d'entrer dans mon inconscient et de le faire émerger à travers l'écriture.»

La jeune femme raconte avoir commencé à écrire Le corps des bêtes alors qu'elle venait d'emménager avec son conjoint et éditeur, et ses deux filles.

«Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une vie familiale très forte - et Noé a juste envie de partir de cet univers. Mais ça a été très long pour moi de comprendre que c'était en train de m'expliquer la peur d'être prise dans cette vie-là. En entreprenant cette démarche qui est à la fois écriture et autopsychanalyse, j'ai réussi à placer les choses dans ma propre vie et à me rendre compte que je ne suis pas prise du tout.»

«Je sens que le personnage de Noé va revenir à différents âges de ma vie. Puisqu'elle est nomade, je peux la placer n'importe où, explorer différentes périodes de la vie à travers elle, dans des vies complètement différentes.»

Son prochain roman, d'ailleurs, s'inscrit dans la continuité du Corps des bêtes et d'Oss. Il racontera l'histoire de la mère biologique de Noé et tissera même des liens avec Les sangs. «Je veux créer une lignée féminine, montrer des femmes très puissantes, mais très singulières aussi.» Mais il ne sera pas nécessaire d'avoir lu les romans précédents pour s'y plonger, précise Audrée Wilhelmy.

L'écriture, entamée depuis près d'un an, devrait avancer plus rapidement au cours de l'année prochaine, espère l'auteure, qui estime avoir enfin trouvé sa voix et son rythme dans la création. Après un automne qui s'annonce chargé, elle fera la promotion de son nouveau roman en France, où il sera publié chez Grasset comme le précédent. «C'est excitant et enthousiasmant, se réjouit-elle. J'ai l'impression que Le corps des bêtes m'a permis d'entrer dans une nouvelle phase.»

Le corps des bêtes. Audrée Wilhelmy. Leméac. 160 pages.

EXTRAIT

« Osip aime l'acharnement de ses frères, les combats qu'ils mènent contre le revif. Tantôt ils fabriquent des structures de branches et de galets, regardent si elles résistent aux vagues, tantôt ils s'avancent très loin sur les rochers, leurs pieds glissent sur les algues, ils attendent que la marée monte et suivent sa progression vers la chaumière. Ils ne savent pas nager, personne ne sait nager, mais ils apprivoisent la mer quand même, avec leurs inventions et leurs jeux, comme Osip avec sa corne de brume. »