La métamorphose de Virginie Despentes

Certains ont dit que c'était un roman sur la crise de la quarantaine. L'heure des premiers bilans. Vous êtes d'accord?

C'est ce que je vis en ce moment. J'ai écrit ce livre entre 42 ans et 48 ans. Ça me concerne. Je crois que pour la plupart d'entre nous, il y a une surprise à commencer à être vieux. On savait que ça viendrait, mais ça reste une surprise. Les personnages du livre n'ont pas tous de mauvais bilans. Mais ils sont toujours insatisfaits. C'est ce que je voyais autour de moi. Paris était déprimé. Je connaissais plein de gens qui avaient réussi et qui pourtant étaient moroses. Mais là, j'ai l'impression que ça se rouvre. Je ne sais pas vers quoi on va, mais j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose. C'est comme si la France avait été secouée. Bizarrement, peut-être que ce sont les attentats...

Dans ce troisième tome, vous évoquez justement les attaques du 13 novembre 2015. C'était important d'ancrer votre livre dans l'actualité ? Il n'y a pas de danger que le bouquin date?

Il est daté de toute façon. Ça ne me paraît pas un problème. Quand on repense aux grands romans du XIXe siècle, ceux de Zola par exemple, c'est très daté, mais on le lit encore. Cela dit, je ne pense pas que dans 50 ans, on lira encore Virginie Despentes. Ça m'étonnerait... Écrire malgré tout ? Ben oui. Le fait d'écrire maintenant, c'est déjà génial. Mais il faut pas se raconter d'histoires (rires) ! Quand tu relis les journaux écrits il y a 30 ans par des journalistes littéraires, comme Bernard Frank et Matthieu Galey, aucun des auteurs qui leur semblaient importants n'est encore lu.

On a l'impression, en lisant votre trilogie, que plus on avance, plus Subutex s'efface au profit des autres personnages. C'était voulu?

Oui, mais en même temps, il est toujours le fil rouge. Sans lui, ça ne marche pas. C'est comme un leader sans aucune autorité. On lui donne beaucoup de pouvoir au fur et à mesure du livre et il ne s'en empare jamais. C'est presque une psychanalyse... si on cherche un peu, il peut y avoir une possibilité de lecture à la limite du bouddhisme. Plus ça va, moins son ego prend de place. Je n'ai pas fait ça consciemment, mais c'est vrai qu'il se dissout. Il est de plus en plus traversé par les autres. Est-ce que ça correspond chez moi à une envie de me départir de mon ego ? C'est possible. L'avenir le dira...

_______________________________________________________________________________

Vernon Subutex - tome 3. Virginie Despentes. Grasset. 400 pages. En librairie le 29 juin.

C'est quoi l'histoire?

Ex-disquaire, Vernon Subutex n'a plus d'appartement, plus de boulot, plus d'ego. Mais il possède des enregistrements vidéo possiblement incriminants que tout le monde recherche pour des raisons différentes. Débute une course au trésor qui verra se croiser, sur plus de 1200 pages, des personnages aussi divers qu'un scénariste raté, une ex-actrice du X, une tatoueuse, un ancien punk, un pochtron millionnaire, une musulmane pratiquante et un vilain producteur de disques. Cette communauté hétéroclite se retrouvera autour de Subutex, dont les soirées DJ se transforment peu à peu en véritables rituels chamaniques, où chacun vient trouver un nouveau sens à sa vie. Les vidéos ? Elles sont bien quelque part. Mais où?