Blaise Ndala: la littérature pour rapprocher les cultures

«Ce qui a rendu l'expérience particulièrement agréable, c'est l'appétit des jeunes pour la littérature. La richesse de nos interactions avec les élèves et auteurs africains est inestimable.»

L'éditeur de Mémoire d'encrier, Rodney Saint-Éloi, rappelle que c'est en réunissant écrivains et créateurs, à travers la littérature et les livres, que la maison et l'Espace de la diversité oeuvrent pour lutter contre l'exclusion, le racisme et toutes les formes de discrimination.

«Nous devons nous rassembler pour défendre les valeurs de la diversité que sont la tolérance, le vivre-ensemble, l'acceptation de l'Autre, différent de nous. Notre combat: faire circuler librement les livres et la symbolique des auteurs de la diversité. Le pari: construire, par les mots et les livres, une société plus juste, plus forte, moins centrée sur les chartes et valeurs injustes des uns contre les autres», estime Rodney Saint-Éloi.

Alliances et partenariats

Régi par une profonde volonté de rapprochement, l'organisme s'est entre autres allié à la Maison de la Syrie pour organiser, l'automne dernier, la première édition du Festival des cultures syriennes de Montréal. Un événement qui a permis à de nouveaux arrivants syriens de réaliser nombre de projets créatifs, comme des textes écrits à quatre mains.

Et les idées ne manquent pas pour l'année à venir... L'Espace de la diversité compte tenir dans ses locaux des ateliers d'écriture pour les jeunes, ainsi qu'une grande journée autour du racisme pour la rentrée de l'automne.

Sans capote ni kalachnikov. Blaise Ndala. Éditions Mémoire d'encrier. 276 pages.