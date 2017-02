Patrick deWitt: l'art de l'évasion

La Presse l'a joint chez lui, à Portland, en Oregon, tandis qu'il se dépatouillait avec une situation qui ne détonnerait pas dans un de ses livres. «Je suis désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, mon père vient de tomber d'une échelle. J'ai dû le conduire à l'hôpital», laisse-t-il tomber.

Heu... Vous ne voulez pas qu'on remette l'entrevue à plus tard? «Non, non! Il s'est cassé deux côtes, tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner des médicaments contre la douleur... et c'est fait. Que voulez-vous, il travaille en construction, il est très en forme, il se pense indestructible et il oublie qu'il a 70 ans.»

Bref, le père ne serait pas déplacé dans un des romans de son fils. À moins que le fils en question ne se prenne pour le personnage principal de son nouveau roman, Le sous-majordome (dont les droits cinématographiques ont été achetés par John C. Reilly et qu'adapterait Jacques Audiard), et qu'il ne s'amuse à mentir, comme ça, pour rien, juste pour le plaisir. Éclat de rire au bout du fil.

«Non, pas du tout», assure le romancier canadien né à Vancouver, qui a passé sa vie à monter et descendre la côte ouest du continent. Avec une parenthèse européenne qui est à l'origine de ce troisième livre. «J'ai fait une résidence de quatre mois à Paris avec ma famille. De jour, je travaillais sur un roman contemporain et, le soir, je lisais des contes à mon fils», raconte-t-il.

«Je me suis mis à envier les auteurs de contes et de fables parce que ça me semblait tellement plus le fun à écrire que ce sur quoi j'étais en train de travailler!»

La maison hantée

En plus, il était installé aux Récollets, ancien couvent construit au début du XVIIe siècle, devenu hôpital militaire pendant les deux guerres mondiales. «L'endroit était probablement hanté», s'amuse-t-il. Par des fantômes, peut-être. Par des histoires, certainement. «Je ne pense pas que j'aurais eu l'idée du Sous-majordome si je n'avais pas vécu là.» C'est donc là qu'il a abandonné le projet en cours pour emprunter une voie où il pourrait s'éclater.

Le sous-majordome du titre, c'est Lucy, un garçon - comme son prénom ne l'indique pas. En fait, Lucy est le diminutif de Lucien, et ça amusait le romancier de lui donner un surnom féminin. Le lecteur, lui, notera que personne, dans le récit, ne s'en étonne. Parce que ces bizarreries sont «normales» sous la plume de Patrick deWitt - qui, par ailleurs, quand il manque d'inspiration pour un nom de personnage, va se promener dans les cimetières et prend des notes.

Lucy, donc. Il a 17 ans, il vit «dans un endroit imaginaire et un temps indéterminé. S'il fallait que je sois précis, je dirais que c'est quelque part en Europe centrale, dans les années 1820, 1830. Mais je n'ai pas voulu être précis parce que j'aime l'idée de ne pas avoir à coller à l'histoire. Je n'ai pas de plaisir à inclure ou à exclure des choses parce que les faits l'exigent, j'ai beaucoup plus de plaisir à imaginer et à inventer».