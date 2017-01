Daniel Pennac: le retour des Malaussène

Dix-huit ans, c'est long. C'est le temps qui s'est écoulé depuis le dernier roman des Malaussène, Aux fruits de la passion, publié en 1999. Ces retrouvailles, Daniel Pennac ne les avait pas anticipées - «Je n'avais pas pensé à une suite durant toutes ces années», assure-t-il -, mais il les savoure avec plaisir.

«J'avais envie de retrouver l'écriture des Malaussène, explique l'écrivain en entrevue avec La Presse. Je me suis offert ces retrouvailles. C'est un peu comme plonger dans une rivière de jeunesse. Je voulais voir si j'avais perdu le ton, les métaphores. J'étais content de les retrouver.»

La vie a changé

Dans ce premier tome, on retrouve donc le personnage fétiche de Daniel Pennac, Benjamin, chef du clan Malaussène, toujours employé d'une maison d'édition dirigée par la reine Zabo. La mode étant à l'autofiction, il doit veiller sur l'auteur chouchou de la maison qui, caché dans le Vercors, écrit la suite d'un livre de révélations qui lui a valu la colère de sa famille. En parallèle, une enquête est déclenchée pour retrouver un richissime chef d'entreprise enlevé après avoir liquidé son entreprise et empoché une solide prime de séparation.

Le cas Malaussène est le huitième titre de la série, mais l'auteur s'est assuré qu'un nouveau lecteur s'y retrouve en élaborant un glossaire pour situer chacun des personnages. «Du point de vue du ton, du style, ce livre existe en lui-même, sans avoir lu les précédents», affirme Pennac. (On vous conseille tout de même d'aller lire les précédents romans, ne fût-ce que pour le plaisir.)

La nouvelle génération des Malaussène est au coeur de ce roman qui se déroule sur fond de mondialisation, d'anticapitalisme, de hip-hop et de réseaux sociaux. Une époque qui suscite chez le narrateur plusieurs commentaires décapants.

Daniel Pennac assure toutefois qu'il n'est pas là pour faire la leçon. «Je refuse de jouer l'acrimonieux qui dit : "Dans mon temps, c'était mieux"», assure-t-il.

«Je raconte une histoire, et cette histoire rencontre du réel. Les lecteurs se disent: "Ah! Il veut dire ceci ou cela !" Mais c'est votre grande liberté créatrice qui prête du sens à tout ça. Moi, je n'écris pas un essai dissimulé, je ne suis pas un lanceur de messages.»

Alors que l'action des précédents romans se déroulait surtout dans le quartier Belleville, à Paris, avant que le 20e arrondissement ne devienne un lieu branché, Le cas Malaussène se déplace dans le Vercors. Out, Belleville? «J'ai maintenant deux pôles dans ma vie: Belleville et le Vercors, où je passe plusieurs mois par année, explique Daniel Pennac. Mais j'habite toujours dans le 20e et le quartier occupera une plus grande place dans le deuxième livre.»

Dans ce paysage rude et montagneux du sud-est de la France, la nature et les grands espaces permettent de prendre une distance avec Paris et son rythme effréné de métropole occidentale. «Donner à l'ennui sa raison d'être et de durer», écrit Pennac.