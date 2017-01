Taras Grescoe: le voyageur rentre au bercail

Auteur de six livres de non-fiction, le Montréalais Taras Grescoe en vit de sa plume depuis plus de 20 ans. «Plonger dans une époque, dans la vie des gens, c'est addictif», dit-il.

Au fil des ans, Taras Grescoe a parcouru le globe pour savourer des aliments interdits, examiner les effets de la surpêche des océans et rendre compte des ravages de l'urbanisme pensé en fonction de l'automobile.

À la fois fouillés et accessibles, ces livres lui ont valu plusieurs prix prestigieux, dont le prix Mavis Gallant de non-fiction, le prix Edna Staebler et le prix Writers' Trust of Canada de non-fiction.

Aujourd'hui père de deux jeunes enfants, Grescoe aime moins passer des mois à l'extérieur de Montréal, où il habite depuis 20 ans, pour cerner un nouveau sujet.

«J'ai fini ma phase "jeune homme fâché qui parcourt le globe" [rires]. Maintenant, j'aime mieux cerner un sujet et le creuser en profondeur.»

Shanghai Grand, son plus récent livre, relate la vie cosmopolite dans la plus grande ville de Chine dans les années 20 et 30. Il l'a écrit en se rendant sur place, mais aussi en fouillant dans les archives et notes manuscrites des différents protagonistes.

Un changement qui arrive à point. L'industrie du livre réduit ses budgets, de sorte qu'il est difficile de trouver le financement pour pouvoir faire de longs voyages dans plusieurs pays pour écrire un livre.

«Il y a une dizaine d'années, on avait l'impression que l'industrie au grand complet était subventionnée par le succès d'Harry Potter, dit Grescoe, assis avec un café au Club Social, rue Saint-Viateur, café de quartier qu'il fréquente quasi quotidiennement. Avant, les éditeurs avaient les moyens de donner de bonnes avances aux auteurs. Puis, le montant des avances a diminué. Le coût de la vie, lui, n'a pas arrêté d'augmenter.»

«Rien d'acquis»

Récemment nommé finaliste pour le Prix national 2017 de non-fiction de la Colombie-Britannique, Shanghai Grand a nécessité quatre années de travail et a été élaboré conjointement avec trois maisons d'édition: HarperCollins à Toronto, Macmillan et St. Martin's Press, ces deux dernières étant établies à Londres. Une maison d'édition parisienne vient d'acquérir les droits pour une version française.

Même après six livres, Taras Grescoe doit «vendre» ses projets. «Les maisons d'édition sont bien sûr complètement libres de refuser. Il n'y a rien d'acquis.»

Grescoe remarque aussi que l'industrie du livre a largement abandonné les tournées de promotion, où les auteurs pouvaient rencontrer les gens et participer à des soirées de lecture publique dans les librairies.

Pour son livre Bottomfeeder, sur la surpêche dans les océans, paru en 2008, Grescoe a fait une tournée qui l'a mené de San Francisco jusqu'à Victoria, en Colombie-Britannique, en passant par Vancouver, Seattle et Portland, tournée dont il garde un bon souvenir.

«Aujourd'hui, la pratique est presque disparue, car elle ne faisait pas vendre assez de livres. C'est vrai qu'on ne pouvait vendre que 20 ou 30 livres dans un événement, mais on touchait les gens qui étaient vraiment intéressés, on tissait des liens, on échangeait des cartes professionnelles.»

«Je pense que l'industrie se tire dans le pied en laissant tomber [les tournées de promotion].»

Les auteurs ont parfois un rapport amour-haine avec les réseaux sociaux. Taras Grescoe, qui compte 15 000 abonnés sur Twitter, publie plusieurs microbillets par jour, parfois reliés à ses projets en cours, mais qui portent souvent sur le monde des transports collectifs et des excès de l'urbanisme pensé en fonction de l'automobile, le sujet de son livre Straphanger, paru en 2012. Plusieurs urbanistes, planificateurs urbains et experts qui travaillent dans le monde des transports durables comptent parmi ses abonnés.

Grescoe utilise aussi Twitter pour promouvoir son plus récent livre, Shanghai Grand. Il vient d'ailleurs de s'inscrire à Weibo, le «Twitter chinois», qui s'est doté d'une interface anglaise. Weibo a autant d'utilisateurs que la population entière des États-Unis, note l'auteur.

Une tâche qu'il accomplit par nécessité.

«Il y a quelque chose d'avilissant à faire la publicité de son propre livre. J'aimerais mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe. Aujourd'hui, les maisons d'édition attendent de lire les critiques d'un nouveau livre avant de décider si elles vont appuyer financièrement sa diffusion.»

Son prochain livre sera aussi un livre de non-fiction historique, centré cette fois en Europe. «Plonger dans une époque, dans la vie des gens. Faire de la recherche dans les documents historiques, dans les archives, c'est addictif.»

Écouter la pluie

Comment être productif en écriture lorsqu'on travaille souvent seul, devant son ordinateur? Taras Grescoe, qui habite à la limite entre Outremont et le Mile-End, aime utiliser les saisons à son avantage.

«À Montréal, le secret est d'essayer de travailler avec les saisons. L'été, par exemple, c'est le bon moment pour faire la promotion d'un livre. Quand octobre et novembre arrivent, les journées raccourcissent, et là, vous réalisez, ok, je suis dans une prison. Autant en tirer parti et abattre du boulot... Quand j'ai vraiment besoin de me concentrer, je tire les rideaux et j'écris dans une pièce sombre. J'aime aller sur le site Rainymood.com, qui fait jouer une trame sonore de tempête de pluie.»

Avec deux jeunes enfants à la maison, Taras Grescoe est incapable d'y travailler. «Ma femme me jette hors de l'appartement chaque matin (rires). Je loue un bureau dans le Mile-End avec un cotravailleur. J'essaie de garder des heures stables, de 9h à 17h, car je veux passer du temps avec ma famille. C'est aussi bon pour l'esprit d'arrêter. On ne peut travailler tout le temps.»