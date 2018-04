La leçon de Rosalinde/L'art de rater sa vie: la littérature comme résistance

La leçon de Rosalinde de Mustapha Fahmi, professeur de littérature à l'Université de Chicoutimi et spécialiste de Shakespeare, ratisse large et appelle à la rescousse bien sûr le grand écrivain anglais, abondamment cité, mais aussi Cervantès, Nietzsche, Spinoza ou Aristote, pour répondre à quelques questions fondamentales. Qu'est-ce que la reconnaissance? Comment doit-on voir et regarder le monde? Quels sont nos devoirs d'être humain? Comment comprendre l'événement amoureux? Pourquoi étudier la littérature et qu'est-ce qu'un bon prof? On découvre l'humilité et la profondeur de Mustapha Fahmi lorsqu'il se situe lui-même dans sa profession: «Si l'étudiant peut apprendre et s'épanouir seul, le professeur, lui, ne peut pas exister sans l'étudiant. C'est l'étudiant qui a un jour inventé le professeur. Et c'est dans la clarté des yeux attentifs de ses étudiants que le bon professeur se voit.» Car son rôle, estime-t-il, est de se « mettre au service de la littérature» et d'«utiliser son talent pour aider les oeuvres qu'il enseigne à s'exprimer selon leurs propres termes».

Ce que Fahmi démontre par l'exemple dans ce recueil qu'on savoure à petites doses, où l'on ne sent aucune posture, mais quelque chose de l'ordre du don. Le titre La leçon de Rosalinde fait référence à la pièce Comme il vous plaira de Shakespeare, dans laquelle Rosalinde espère éduquer Orlando à l'amour, afin qu'il puisse atteindre le juste milieu entre l'idéalisme et le cynisme, puisque si l'amour est un jeu, il n'a de sens que lorsqu'on y met son coeur. L'auteur arrive à la conclusion que ceux qui manquent d'imagination «ne peuvent atteindre le véritable amour. Tout amour est éternel dans ses intentions, et seul quelqu'un qui a de l'imagination est capable de convertir son amour en petits fragments d'éternité». Et quoi de mieux que la littérature pour développer cette qualité? Mustapha Fahmi nous invite à rien de moins qu'à être les poètes de nos vies, selon la prescription de Nietzsche.