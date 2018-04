Du sang sur les mains...: qu'est-ce qu'un voleur? ****

Cet album graphique paru en 2013 dans sa version originale nous parvient dans une version française. Le bédéiste américain Matt Kindt, connu pour ses romans graphiques Super Spy et 2 Sisters, y fait le récit de crimes étranges commis dans la localité de Diablerouge, près de la frontière canadienne, dans les années 60.

Des crimes à peu près tous élucidés par l'inspecteur Gould, entrecoupés de discussions philosophiques sur le motif et la nature de ces gestes.

Sur la psychologie de leurs auteurs aussi. Vols de chaises, d'oeuvres d'art (déchirées), de portefeuilles, actes de sabotage d'un réparateur d'ascenseurs, chacun de ces crimes (souvent mineurs) se découvre comme un thriller philosophique.

Mais qu'est-ce qui relie ces crimes étranges qui mènent au meurtre de la femme de Gould? Ce polar graphique nous tient en haleine jusqu'au dénouement.

On aime aussi les dessins de Kindt, qui semblent peints à l'aquarelle, et le découpage original et varié des cases. Véritable coup de coeur.

* * * *

Du sang sur les mains - De l'art subtil des crimes étranges. Matt Kindt. Monsieur Toussaint Louverture. 270 pages.