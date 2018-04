Une vie comme les autres: des vies singulières ****

Il y a JB, l'artiste extraverti. Malcolm, fils de riche, futur architecte. Le beau Willem, promis à une carrière d'acteur. Et le mystérieux Jude, étudiant en droit, taraudé de crises de douleur.

On les suit pendant plusieurs décennies: tous remportent beaucoup de succès sur le plan professionnel, menant une vie jet-set à New York. Mais au fil des pages, l'histoire se recentre sur Jude: on découvre peu à peu l'enfer de son enfance et de son adolescence, les causes de son handicap, sa compulsion à se scarifier.

Le roman explore les thèmes de l'identité et de l'amitié masculine, mais aussi de la souffrance, physique et mentale, celle que ni le succès ni le temps ne peuvent apaiser.

L'auteure sait garder le lecteur en haleine, avec des retours en arrière, des digressions, des indices semés petit à petit, des personnages attachants et touchants. Une vie comme les autres a été finaliste pour plusieurs prix, dont le Man Booker Prize, et a été traduit dans une vingtaine de langues.

Une vie comme les autres. Hanya Yanagihara. Buchet Chastel, 813 pages.